Eurodeputatul Gheorghe Falcă: Odată cu aderarea la OCDE, România poate atrage investiții de peste 1 miliard de euro
Eurodeputatul Gheorghe Falcă salută stadiul procesului de aderare al României la Organizația pentru Creștere și Dezvoltare Economică (OCDE).
„România e pe drumul aderării la OCDE – un pas greu, dar decisiv. Asta înseamnă pentru investitori și parteneri: economie stabilă, legislație corectă și concurență loială. Odată ce vom intra, România poate atrage investiții de peste 1 miliard de euro”, a scris deputatul european într-o postare pe pagina de Facebook, în urma unui interviu realizat de Antena3 CNN.
Reamintim că țara noastră a închis 14 comitete din cele 25 din acest amplu proces. Astfel, România și-a stabilit drept bornă temporală de aderare la OCDE anul 2026, lucru ce implică faptul că toate discuțiile tehnice să fie finalizate până în luna decembrie a acestui an, cel târziu începutul anului viitor.
România și-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE cu ocazia exercițiilor anterioare de extindere, respectiv în aprilie 2004 şi noiembrie 2012, şi a reînnoit-o anual începând cu 2016. La 25 ianuarie 2022, Consiliul OCDE a decis demararea discuțiilor de aderare cu toate cele 6 țări aspirante: Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croația, Peru și România. În iunie 2022, Consiliul OCDE a adoptat Foaia de Parcurs pentru țara noastră, odată cu cele patru state candidate. Ulterior, în decembrie 2022, țara noastră a depus memorandumul inițial privind aderarea României la această organizație.
În prezent, România se află în etapa tehnică a procesului de evaluare, care constă în transmiterea de informații suplimentare, organizarea de misiuni tematice și susținerea de prezentări în cele 25 de Comitete sectoriale OCDE esențiale pentru acest proces.
Până în luna aprilie a acestui an, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale. Dintre acestea, România a obținut 14 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură.
România a parcurs mai bine de jumătate din drumul către OCDE, anunță Luca Niculescu: Proiectul de lege privind plata pensiilor private reprezintă o condiție a organizației pe care trebuie să o îndeplinim
Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul MAE responsabil pentru coordonarea procesului de aderare a României la OCDE, a anunțat că țara noastră a închis 14 comite din cele 25 din acest amplu proces, reliefând că proiectul de lege privind plata pensiilor private reprezintă o recomandare prioritară a acestei organizații.
Luca Niculescu a participat la dezbaterea publică dedicată actului normativ mai sus amintit, organizată de Ministerul Muncii, informează Agerpres.
Secretarul de stat a amintit că România și-a stabilit drept bornă temporală de aderare la OCDE anul 2026, lucru ce implică faptul că toate discuțiile tehnice să fie finalizate până în luna decembrie a acestui an, cel târziu începutul anului viitor.
Luca Niculescu a explicat beneficiile aderării României la OCDE și care sunt pașii pe care țara noastră trebuie să îi parcurgă pentru a se alătura acestui club al economiilor dezvoltate.
„Procesul de aderare a României la OCDE, care după aderarea la NATO și la Uniunea Europeană este cel mai important proiect al României în perioada următoare, va aduce mai multă prosperitate în România, va aduce mai multe investiții, va aduce instituții mai solide și mai credibile, va aduce o dimensiune mai largă, mai mare a României pe harta economică internațională, va însemna mai multă influență pentru România în lume. Practic, intrăm în clubul celor mai dezvoltate economii democratice ale lumii. Există o țintă fixată de clasa politică pentru aderarea la OCDE, această ținta este 2026. Ca să intrăm în 2026, trebuie să terminăm practic toate discuțiile tehnice până la finalul acestui an, deci până în decembrie 2025, hai să spunem începutul lui 2026. Calendarul este foarte strâns, suntem evaluați de 25 de comitete ale OCDE. Practic, seamănă puțin cu aderarea la Uniunea Europeană, unde aveam capitole de închis, aici avem comitete de închis și ca și cum 25 nu ar fi fost de ajuns, multe dintre ele mai au și subcomitete sau grupuri de lucru, cum este și grupul de lucru pentru pensii private. După fiecare evaluare, evaluările s-au întins pe ani de zile, procesul a început acum trei ani, și după aceste evaluări România primește recomandări, chiar recomandări prioritare. Recomandările prioritare, deși se numesc recomandări, sunt de fapt niște condiționalități fără de care nu putem adera la OCDE”, a arătat Niculescu.
Secretarul de stat a arătat că stabilirea unui cadru legal privind plata pensiilor private constituie o recomandare prioritară, așadar țara noastră trebuie să o îndeplinească.
„Atunci când ai o recomandare prioritară știi că trebuie să vii cu unele modificări de politici, de practici, câteodată de acte normative. Și noi, în echipa de coordonare, ne asigurăm că ministerele, că instituțiile din România avansează pe acest drum și până acum am avansat bine, adică din cele 25 de comitete am reușit să închidem 14 și, după cum spuneam, ne așteptăm și dorim să le închidem și pe celelalte în perioada următoare. Ministerul Muncii, de altfel, a încheiat Capitolul de muncă și afaceri sociale, a publicat raportul în urmă cu câteva săptămâni împreună cu cei de la OCDE. (…) Într-adevăr, acum există acest proiect de lege (…) Ce vreau să spun că este și ca urmare a unei recomandări prioritare din partea OCDE. Deci, când vorbim despre recomandarea prioritară, vorbim despre o condiție pe care România trebuie să o îndeplinească. Deci, din punctul nostru de vedere, al echipei de coordonare, este important ca această recomandare prioritară să fie îndeplinită”, a evidențiat Luca Niculescu nevoia îndeplinirii pașilor necesari pentru aderarea la OCDE.
România își propune finalizarea evaluărilor în comitete pe parcursul anului 2025, în vederea aderării în 2026.
Unul din cinci tineri români nu lucrează și nu studiază (raport OCDE). Ce soluții propune Consiliul Investitorilor Străini pentru modernizarea pieței muncii
Aproape 19% dintre tinerii români cu vârste între 15 și 29 de ani nu au un loc de muncă și nu urmează niciun program educațional sau de formare profesională, potrivit unui raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Procentul este semnificativ mai mare decât media statelor membre OCDE, care se situează la 12,5%.
Aceste concluzii apar și în cea mai recentă ediție a Cărții Albe 2025 prezentată de Consiliul Investitorilor Străini (FIC), care subliniază că lipsa integrării acestor tineri pe piața muncii reprezintă nu doar o problemă socială, ci și o oportunitate ratată pentru economia României, mai ales în contextul deficitului de forță de muncă.
Astfel, Consiliul Investitorilor Străini (FIC) propune o serie de măsuri concrete care ar putea valorifica acest potențial:
- Modernizarea legislației muncii pentru a reflecta realitățile economice actuale — inclusiv contracte flexibile, cum ar fi contractele la cerere, cu zero ore, telemunca, cu fracțiune de normă și pe durată determinată.
- Elaborarea de programe specifice pentru sprijinirea persoanelor provenite din familii care beneficiază de asistență socială — ajutându-le să intre pe piața muncii prin formare profesională și servicii de sprijin personalizate.
- Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, recalificării și perfecționării profesionale, cu accent pe competențele digitale și competențele soft, precum gândirea analitică, adaptabilitatea și leadershipul — în conformitate cu prioritățile Forumului Economic Mondial.
- Construirea de parteneriate strategice între sectorul public, organizațiile private și universități pentru a dezvolta programe de formare și stagii de practică aliniate la nevoile pieței — inclusiv stagii obligatorii în sectoare cheie.
- Alinierea formării profesionale la cerințele actuale și viitoare ale pieței muncii, integrând competențele digitale în programele școlare și universitare.
Nicușor Dan reafirmă seriozitatea României față de investitorii străini: Bugetul pentru 2026 și îndeplinirea obiectivelor pentru aderarea la OCDE vor consolida încrederea în România
Președintele Nicușor Dan a reafirmat seriozitatea României față de investitorii străini și piețele financiare în contextul menținerii ratingului suveran al țării la nivelul „BBB minus” după evaluarea făcută de agenția financiară Fitch.
Agenția de evaluare financiară Fitch a anunțat vineri că menține ratingul suveran al României la nivelul „BBB minus”, cu perspectivă negativă. Potrivit raportului, calificativul este susținut de apartenența țării la Uniunea Europeană, ceea ce aduce intrări de capital și sprijină convergența veniturilor și finanțele externe. PIB-ul per capita și guvernanța sunt peste nivelurile altor state cu rating similar, însă punctele forte sunt contrabalansate de „deficitele gemene” mari și persistente, de creșterea rapidă a datoriei publice, polarizarea politică și nivelul ridicat al datoriei externe nete.
Fitch notează, însă, că „incertitudinile politice s-au redus semnificativ de la precedenta revizuire a ratingului, în februarie 2025”, după victoria lui Nicușor Dan la prezidențiale și formarea unei coaliții guvernamentale pro-occidentale, sprijinită de președinte.
Guvernul și președintele au introdus în iulie un pachet ambițios de consolidare fiscală, însă agenția avertizează că riscurile rămân ridicate pe termen mediu din cauza „creșterii economice slabe, a dificultăților de implementare, a istovirii fiscale și a polarizării politice”.
Printre vulnerabilități, Fitch menționează și tensiunile din interiorul coaliției, precum și acordul politic ca în 2027 Ilie Bolojan să cedeze funcția de premier către PSD, ceea ce ar putea readuce incertitudini.
Ministrul polonez al Apărării, după explozia unui obiect încă neidentificat la granița cu Ucraina: Evenimentele din Lituania și România sunt comparabile cu situația din Polonia
Ministrul Economiei a discutat cu ambasadoarea Germaniei la București despre consolidarea cooperării româno-germane în domeniul industriei de securitate și apărare
Președintele Letoniei cere accelerarea construirii gardurilor de protecție la frontierele cu Rusia și Belarus
Președinția franceză califică drept „eronată și abjectă” acuzația lui Netanyahu potrivit căreia Macron alimentează antisemitismul prin recunoașterea unui stat palestinian: „Nu va rămâne fără răspuns”
Președinta BCE: SUA rămân un partener important, dar Europa ar trebui să aprofundeze relații comerciale și cu alte state
Viitorul Ucrainei nu depinde doar de măsuri de securitate, ci și de perspectiva stabilității și dezvoltării pe care o va oferi aderarea la UE, afirmă Antonio Costa
Ministrul Finanțelor subliniază importanța pachetelor fiscal-bugetare în „asigurarea unei economii sănătoase pe termen lung”: Corectează dezechilibrele și restabilesc încrederea investitorilor
Eurodeputatul Gheorghe Falcă: Odată cu aderarea la OCDE, România poate atrage investiții de peste 1 miliard de euro
Ministrul Energiei anunță încheierea oficială a situației de urgență privind aprovizionarea cu țiței a României: „Riscul unei crize de carburanți a fost îndepartat”
UE anunță că un nou pachet de sancțiuni contra Rusiei va fi gata până luna viitoare: „Nu putem avea încredere că Putin va respecta vreo promisiune sau angajament”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
Prin amendamente depuse la raportul privind un plan al UE pentru criza forței de muncă din sănătate, Victor Negrescu insistă ca „sănătatea să rămână o prioritate europeană reală”
Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului împotriva Romilor. Ambasadoarea Germaniei în România: Trăim într-o perioadă de creștere a dezinformării, polarizării. Să ne ridicăm împotriva discriminării
Nicușor Dan: Încrederea oamenilor în statul român vine din încrederea pe care o au în interfața cu care interacționează
Germania sprijină România în eforturile sale de a deveni membru al OCDE, subliniază ministrul german al Mediului, Carsten Schneider: Vă vom sta alături
Giorgia Meloni subliniază că nu își poate permite să facă greșeli „într-o lume în care lucrurile se schimbă rapid”, comparând guvernarea țării cu „săritul cu parașuta”: Dacă parașuta nu se deschide, „alți italieni vor suporta consecințele”
Macron: Forța Expediționară Comună Franco-Britanică va fi extinsă la 50.000 de soldați și ar putea fi nucleul acțiunii de stabilizare în Ucraina post-conflict
