Eurodeputatul Gheorghe Falcă (PNL, PPE): ”Raportul MCV pe justiție este rezultatul direct al guvernării PSD. România sub guvernarea PSD este aspru criticată de Europa”

Noul raport din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare privind România și Bulgaria vine să confirme modul dezastruos în care PSD a încercat să manipuleze Justiția, să influențeze lupta anticorupție, totul pentru a-și apăra liderii și baronii locali, afirmă eurodeputatul Gheorghe Falcă (PNL, PPE) într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

”Comisia Europeană a publicat marți, la Strasbourg, noul raport din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare, iar în timp ce Bulgaria este lăudată pentru progresele făcute considerându-se că sunt suficiente motive pentru a îndeplini angajamentele luate de Bulgaria la momentul aderării la UE, țara noastră estre criticată și rămâne în continuare sub atentă supraveghere. Motivul? Evoluțiile din domeniul judiciar și lupta anticorupție din primele luni ale acestui an, raportul MCV confirmând că evoluția situației în primele luni ale anului 2019 a constituit o sursă de preocupare majoră pentru Comisie. Iată, așadar cum România sub Guvernarea PSD care a încercat prin toate mijloacele să influențeze Justiția și să modifice Coduri și Legi în speranța că își va proteja liderii, este aspru criticată de Europa”, a transmis europarlamentarul Gheorghe Falcă, președinte PNL Arad.

Mai mult, Falcă citează din raportul MCV și atrage atenția că în toată această perioadă statul de drept a fost pus în pericol.

”În mai 2019 Comisia a trebuit să informeze autoritățile române că, dacă nu fac îmbunătățirile necesare sau dacă adoptă noi măsuri negative, Comisia va lua măsuri în temeiul Cadrului UE pentru consolidarea statului de drept, care depășește parametrii evaluați în cadrul MCV. Comisia regretă faptul că România nu a pus în aplicare recomandările suplimentare formulate în noiembrie 2018”, a mai spus eurodeputatul liberal.

Raportul publicat de Comisia Europeană este un bilanț al evoluției situației din luna noiembrie 2018 până în prezent.

”Este regretabil că PSD nu a înțeles importanța statului de drept și a unei lupte reale anticorupție, aducând România în situația de a fi mai mereu atenționată de Comisia Europeană cu privire la derapajele din Justiție. Din păcate, în ultimii ani când România a fost Guvernată iresponsabil de PSD, Comisia a constatat o involuție, situație care constituie o sursă de preocupare majoră la nivel european”, a conchis Gheorghe Falcă.

Citiți și Comisia Europeană a publicat raportul MCV: ”Bulgaria și-a îndeplinit angajamentele luate prin aderarea la UE”/ ”România nu a pus în aplicare recomandările suplimentare”

Comisia Europeană a publicat marți, la Strasbourg, noul raport din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare privind România și Bulgaria, un document în care executivul european critică evoluțiile în domeniul judiciar și în privința luptei anticorupție în cazul României și salută progresele înregistrate de Bulgaria, creând premisele pentru ridicarea MCV în cazul țării vecine.

În privința României, Comisia Europeană arată, în raportul MCV, că ”evoluția situației în primele luni ale anului 2019 a constituit o sursă de preocupare majoră pentru Comisie”.

”Prin urmare, în mai 2019 Comisia a trebuit să informeze autoritățile române că, dacă nu fac îmbunătățirile necesare sau dacă adoptă noi măsuri negative, Comisia va lua măsuri în temeiul Cadrului UE pentru consolidarea statului de drept, care depășește parametrii evaluați în cadrul MCV”, se arată în raport privind România.

”Comisia regretă faptul că România nu a pus în aplicare recomandările suplimentare formulate în noiembrie 2018, care erau în deplină concordanță cu pozițiile exprimate de celelalte instituții în această privință (…) Comisia are convingerea că România ar putea insufla un nou elan procesului de îndeplinire a obiectivelor MCV și își afirmă disponibilitatea de a oferi sprijin autorităților române în acest scop. Comisia va continua să urmărească îndeaproape evoluția situației prin intermediul MCV”, mai spune executivul european.