Eurodeputatul Gheorghe Falcă: România „are șansa istorică de a investi masiv în infrastructură și competitivitate prin noul Cadru Financiar Multianual 2028–2034”

România „are șansa istorică de a investi masiv în infrastructură și competitivitate prin noul Cadru Financiar Multianual 2028–2034”, a transmis eurodeputatul Gheorghe Falcă.

Mesajul europarlamentarului vine în contextul în care Parlamentul European și-a adoptat poziție de negociere privind Cadrul Financial Multianual pentru 2028-2034, în valoare de aproape 2 trilioane de euro.

„Votul de astăzi din plenul legislativului european stabilește prioritățile strategice de finanțare ale Uniunii, cu un accent major pe investiții, coeziune, agricultură și securitate”, a subliniat Gheorghe Falcă într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

În calitate de raportor din umbră al Grupului PPE pentru avizul Comisiei pentru Transport și Turism (TRAN), Gheorghe Falcă a jucat un rol activ în definirea priorităților privind conectivitatea europeană.

„Mă bucur că am putut contribui personal la susținerea unor priorități esențiale pentru transporturi și mobilitate militară. Am militat pentru o finanțare europeană mult mai ambițioasă prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF), un instrument de care România va beneficia direct pentru a-și finaliza proiectele mari de infrastructură și pentru a asigura o mobilitate modernă, atât civilă, cât și în context de securitate”, a evidențiat europarlamentarul.

Un element central al viitorului buget este reforma modului de accesare a fondurilor. Statele membre vor elabora planuri naționale și regionale integrate pentru politica de coeziune și agricultură.

„Această nouă logică va genera oportunități majore pentru noi. Vom avea mai multă flexibilitate și șansa de a conecta nevoile noastrespecifice de dezvoltare regională direct la sursele de finanțare europene. Proiectele strategice ale României vor putea fi susținute mult mai eficient”, a explicat europarlamentarul român.

Gheorghe Falcă a subliniat că un buget ambițios vine la pachet cu o responsabilitate administrativă sporită.

„Viitorul buget oferă României șansa de a recupera decalajele față de Occident, dar depinde doar de seriozitatea noastră cum vom folosi aceste instrumente. Europa are nevoie de investiții pe măsura provocărilor actuale, iar țara noastră trebuie să fie pregătită să transforme această șansă într-o dezvoltare reală, de care să beneficieze cât mai mulți români”, a mai spus Gheorghe Falcă.

Europarlamentarul a transmis, de asemenea, felicitări colegului său, Siegfried Mureșan, pentru munca depusă în coordonarea negocierilor complexe la nivelul Parlamentului European.