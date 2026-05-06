Eurodeputatul Gheorghe Falcă: România poate beneficia în viitorul CFM de investiții strategice în transport și mobilitate militară

Un studiu publicat de Parlamentul European dedicat eficienței investițiilor în transport la nivel european, proiect la care a contribuit și eurodeputatul Gheorghe Falcă prin avizul coordonat din partea Grupului PPE în Comisia pentru Transport, arată că rolul investițiilor pentru finalizarea rețelei TEN-T, decarbonizarea, securitatea și coeziunea rămâne esențial.

„Am susținut în mod constant creșterea bugetului pentru Mecanismul pentru Interconectarea Europei, inclusiv pentru componenta de mobilitate militară. Studiul dedicat eficienței investițiilor în transport la nivel european arată că o abordare integrată între CEF Transport, fondurile de coeziune, Fondul European pentru Competitivitate, InvestEU și finanțările Băncii Europene de Investițiipoate accelera implementarea proiectelor strategice și poate crește eficiența utilizării fondurilor”, a subliniat eurodeputatul liberal într-un comunicat oficial, remis CaleaEuropeana.ro

De asemenea, deputatul european a subliniat că mobilitatea militară devine o prioritate distinctă: „Investițiile în infrastructură duală, civilă și militară, sunt esențiale pentru capacitatea Uniunii de a răspunde rapid la crize și pentru consolidarea securității europene.”

Aceste investiții au și implicații directe pentru România, potrivit explicațiilor oferite de Gheorghe Falcă: „Vorbim de o creștere a finanțării pentru mobilitate militară care va permite modernizarea infrastructurii critice, inclusiv căi ferate, poduri, drumuri și porturi, adaptate la cerințele NATO. Mai apoi, poziția geostrategică la frontiera estică a Uniunii transformă România într-un punct cheie pentru mobilitatea forțelor și echipamentelor. Infrastractura duală va fi dezvoltată ceea ce va aduce beneficii directe și pentru transportul civil, reducând astfel timpii de tranzit și crescând conectivitatea. Amintesc și complementaritatea cu fondurile de coeziune care va permite finanțarea integrată a proiectelor de conectivitate regională, dar și accesul la instrumente precum InvestEU și BEI ceea ce va facilita atragerea de investiții suplimentare în proiecte mari”, a punctat europarlamentarul.

Acesta a reiterat faptul că România are șansa de a valorifica acest nou cadru financiar pentru a-și consolida poziția ca nod logistic la Marea Neagră și ca element cheie în conectivitatea dintre Europa Centrală, Balcani și vecinătatea estică.

„Integrarea mobilității militare în politica de transport și în viitorul buget european confirmă faptul că infrastructura nu mai este doar un instrument economic, ci și unul strategic, esențial pentru stabilitatea și securitatea Uniunii”.