Eurodeputatul Gheorghe Falcă s-a adresat Comisiei Europene cu privire la situația indexării pentru fondurile europene în contextul creșterii costurilor la materiile prime

Eurodeputatul Dragoș Pîslaru (USR PLUS, Renew Europe) s-a întâlnit vineri, 30 iulie, cu membri ai Guvernului pentru discuții despre oportunitățile României de leadership european în industria de îngrijire, a anunțat acesta într-o postare pe Facebook.

„Vineri am avut o altă întâlnire importantă, de data aceasta legată nu de Garanția pentru Copii, ci de altă prioritate din programul de guvernare la care am contribuit și pe care o susțin, inclusiv din Parlamentul European. Este vorba de politica industrială și de modul în care putem susține cu bani europeni industriile viitorului. Am avut o discuție excelentă la Ministerul Economiei cu miniștrii Claudiu Nasui și Ioana Mihăilă și secretarul de stat Valentina Saygo referitor la un domeniu pe care îl consider de mare viitor – industria de îngrijire („care industry”), care are potențialul de a poziționa România ca un lider european în servicii medicale de tratament pentru afecțiuni cronice, gerontologie și geriatrie, paliație etc”, scrie Dragoș Pîslaru.

Acesta explică că Patrimoniul natural balneoclimateric al României, alături de numărul mare de specialiști din domeniu, mare parte lucrând în afara țării, reprezintă o oportunitate enormă de a reinventa turismul clasic într-o industrie de servicii medicale cu valoare adăugată mare, mai ales în contextul evoluției demografice actuale.

„Este interesecția ideală între turismul HORECA și serviciile medicale”, subliniază Pîslaru.

Discuția dintre eurodeputat și membrii cabinetului a vizat și industrii conexe, precum sectorul farma, unde România are, de asemenea, un potențial semnificativ, atât pe latura de producție, cât și pe zona de cercetare-dezvoltare.

Cadrul european al discuției a fost dat de noua strategie industrială a UE, care, pe lângă cele 14 ecosisteme deja prezentate anul trecut, ca urmare a pandemiei a adăugat dimensiunea autonomiei strategice și a reducerii dependenței față de blocurile comerciale concurente, în special față de China.

Ca membru al Comisiei de Industrie a Parlamentului European (ITRE), Dragoș Pîslaru a precizat că încearcă constant să contribuie la viziunea și acțiunea Guvernului în acest domeniu.