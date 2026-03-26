Eurodeputatul Gheorghe Falcă salută aprobarea acordului UE-SUA: România poate valorifica acest acord pentru a-și crește competitivitatea și pentru a atrage investiții

Eurodeputatul Gheorghe Falcă a salutat joi aprobarea acordului-cadru dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, subliniind că acesta contribuie la stabilitatea economică într-un context global incert și oferă „oportunități pentru România”.

Potrivit unui comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro, prin acest vot, Uniunea Europeană transmite un semnal clar de responsabilitate și predictibilitate. Acordul contribuie la evitarea introducerii unor tarife suplimentare, protejează milioane de locuri de muncă și consolidează relația economică transatlantică, estimată la aproximativ 1,6 trilioane de euro.

„Am votat acest acord pentru că oferă stabilitate companiilor europene și protejează locurile de muncă. Într-un context economic fragil, predictibilitatea este esențială pentru investiții și dezvoltare”, a declarat Gheorghe Falcă.

Acordul prevede eliminarea tarifelor pentru bunurile industriale din Statele Unite, îmbunătățirea accesului pe piață în condiții echilibrate și introducerea unor mecanisme clare de protecție pentru sectoarele sensibile. Totodată, sunt incluse garanții ferme privind reducerea tarifelor pentru oțel și aluminiu, precum și instrumente de reacție rapidă în cazul nerespectării angajamentelor.

Pentru România, acest acord creează premise favorabile pentru creșterea exporturilor și consolidarea poziției companiilor românești pe piața transatlantică. Industrii-cheie precum cea auto, siderurgică, energetică și sectorul infrastructurii pot beneficia direct de pe urma unui acces mai facil și a unui cadru comercial stabil.

„România are oportunitatea de a valorifica acest acord pentru a-și crește competitivitatea și pentru a atrage investiții. Stabilitatea relației comerciale UE–SUA este un avantaj direct pentru economia noastră”, a subliniat Gheorghe Falcă.

Adoptarea acordului confirmă angajamentul Uniunii Europene de a rămâne un partener economic solid și de încredere, capabil să protejeze interesele cetățenilor și ale mediului de afaceri într-un climat internațional tot mai complex.