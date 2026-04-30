Eurodeputatul Gheorghe Falcă salută modernizarea normelor privind coordonarea sistemelor de securitate socială: Protejează drepturile românilor în UE 

Europarlamentarul Gheorghe Falcă salută confirmarea acordului provizoriu de către reprezentanții statelor membre privind revizuirea Regulamentelor europene pentru coordonarea sistemelor de securitate socială.

„Acest dosar strategic, inițiat de Comisia Europeană în decembrie 2016, a ajuns într-o etapă decisivă, oferind soluții moderne pentru milioanele de cetățeni europeni care trăiesc și muncesc peste hotare”, a transmis eurodeputatul într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Gheorghe Falcă amintește și rolul esențial jucat de România în avansarea acestui dosar: „Nu trebuie uitat că, în timpul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene din 2019, s-a reușit obținerea unui acord politic important între statele membre pe acest dosar complex. A fost un moment-cheie care a deblocat negocierile și a demonstrat capacitatea României de a gestiona dosare europene sensibile, cu impact direct asupra mobilității forței de muncă și a drepturilor sociale. Rezultatul de astăzi se construiește și pe această contribuție solidă a României la nivel european.”

Citiți și: Pas important pentru modernizarea normelor privind coordonarea sistemelor de securitate socială naționale

Potrivit europarlamentarului, „acest acord modernizează reguli esențiale și aduce mai multă claritate, echitate și o aplicare eficientă a drepturilor sociale în Uniunea Europeană. Pentru România, care are o diasporă numeroasă și sectoare economice puternic conectate la mobilitatea europeană, acest dosar are o miză socială și economică directă”.

Revizuirea se concentrează pe cinci piloni fundamentali care vor impacta direct viața lucrătorilor mobili.

„Avem în primul rând indemnizațiile de șomaj. În acest caz, persoanele care își caută un loc de muncă în alt stat membru vor putea exporta indemnizația de șomaj pentru cel puțin șase luni. De asemenea, cei care au lucrat minimum 22 de săptămâni într-un alt stat vor putea accesa prestațiile acolo unde au activat, conform principiului lex loci laboris – legea locului de muncă”, a detaliat Gheorghe Falcă.

Al doilea pilon, explică acesta, face referire la îngrijirea pe termen lung.

„Pentru prima dată, acest domeniu beneficiază de o definiție clară și reguli de coordonare previzibile, esențiale în contextul îmbătrânirii populației”, arată eurodeputatul.

Gheoghe Falcă amintește că al treilea pilon fundamental îl reprezintă lucrătorii detașați.

„Aici, sunt introduse mecanisme mai ferme de notificare prealabilă și instrumente de combatere a fraudei, protejând în același timp mobilitatea legală”, continuă europarlamentarul

„Trecem mai departe la beneficiile familiale. Acordul clarifică modul de acordare a prestațiilor, inclusiv a celor pentru creșterea copilului, oferind siguranță familiilor de români stabilite în UE. Și nu în ultimul rând vorbim de multiactivitate. Practic, se consolidează securitatea juridică pentru persoanele care își desfășoară activitatea simultan în mai multe state membre. Mobilitatea forței de muncă rămâne una dintre marile reușite ale proiectului european. Prin acest acord, transmitem un mesaj politic clar: regulile trebuie să fie moderne, corecte și ușor de aplicat. România susține finalizarea rapidă a procedurilor formale de adoptare de către Parlamentul European și Consiliu”, a mai spus Gheorghe Falcă, făcând referire la ultimii piloni.

După revizuirea juridico-lingvistică, acordul va fi supus votului final pentru a intra oficial în vigoare la nivelul întregii Uniuni.