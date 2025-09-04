EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Eurodeputatul Gheorghe Falcă sprijină „colaborarea strânsă între mediul de afaceri din România și Parlamentul European”
Europarlamentarul Gheorghe Falcă își menține angajamentul de a susține mediul de afaceri românesc și de a promova o colaborare activă între reprezentanții României în Parlamentul European și sectorul privat.
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, acesta a fost prezent la întâlnirea Confederației Patronale UNPR (Uniunea Națională a Patronatului Român) cu europarlamentarii români, desfășurată la Bruxelles.
„Am avut plăcerea de a participa la întâlnirea organizată la Bruxelles de colega mea, europarlamentarul Maria Grapini, alături de delegația Confederației Patronale UNPR. Discuțiile au fost constructive și au evidențiat necesitatea unei colaborări strânse între reprezentanții României în Parlamentul European și mediul de afaceri românesc”, a subliniat Gheorghe Falcă.
Acesta a anunțat decizia de a forma un „grup informal al europarlamentarilor români care susțin mediul de afaceri românesc, cu scopul de a informa constant sectorul economic privat din România despre schimbările legislative din UE și oportunitățile de pe piața internă”.
„O comunicare eficientă între legislativul european și patronatele din România este esențială pentru dezvoltarea economică și integrarea armonioasă în politicile europene”, a conchis eurodeputatul.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Amendamentele depuse de eurodeputatul Victor Negrescu care vizează prioritizarea sănătății în bugetul UE pentru 2026 au fost adoptate de Comisia de sănătate publică din Parlamentul European
Amendamentele depuse de eurodeputatul Victor Negrescu ce vizează prioritizarea sănătății în construcția bugetară europeană pentru anul 2026 au fost adoptate de Comisia de sănătate publică din Parlamentul European.
„Obiectivul meu este să mă asigur că sănătatea rămâne o prioritate reală în construcția bugetară europeană. În prima reuniune a Comisiei de sănătate publică din această sesiune parlamentară au fost votate amendamentele pe care le-am depus, în calitate de responsabil al grupului social-democrat, cu privire la bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026”, a anunțat vicepreședintele Parlamentului European. Victor Negrescu.
Amendamentele adoptate merg exact în această direcție:
- Creșterea substanțială a bugetului EU4Health și mobilizarea de resurse suplimentare pentru accesul la medicamente și dispozitive medicale.
- Finanțare dedicată pentru tratamente inovatoare împotriva bolilor cardiovasculare, cancerului, bolilor rare și afecțiunilor pediatrice, cu accent pe sănătatea mintală a tinerilor.
- Consolidarea cercetării și inovării europene în sănătate și lansarea unei facilități europene de investiții pentru infrastructura și soluțiile medicale digitale.
- Crearea de linii bugetare pentru servicii de sănătate mintală în școli și programe comunitare.
- Investiții transparente și orientate spre rezultate în sănătate publică, de la digitalizare și telemedicină până la soluții pentru zonele izolate.
„Europa are nevoie de un buget care să răspundă concret așteptărilor cetățenilor. România are nevoie ca vocea sa să fie auzită și prioritățile sale în domeniul sănătății să fie respectate”, a conchis Victor Negrescu.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Dan Nica, liderul delegației PSD în Parlamentul European: România poate atrage miliarde de euro prin noul cadru european pentru siguranța medicamentelor
Dan Nica, liderul delegației PSD în Parlamentul European, a anunțat, marți, că România poate atrage miliarde de euro prin noul cadru european pentru siguranța medicamentelor, care urmărește acces echitabil pentru toți pacienții din Uniunea Europeană și siguranța aprovizionării cu medicamente esențiale pentru sistemele de sănătate.
Noul mecanism are ca obiectiv prevenirea crizelor de antibiotice și tratamente oncologice, precum și sprijinirea creșterii producției în statele membre.
„Acest cadru aduce investiții europene dedicate după anul 2027, inclusiv pentru România, achiziții comune la nivel UE – economii de până la 20% pentru medicamente esențiale, coordonare europeană a stocurilor pentru a evita crizele de antibiotice și medicamente oncologice, sprijin pentru creșterea producției în statele membre. Beneficiile pentru țara noastră – sector cu 22 de fabrici de medicamente, care poate atrage finanțări noi și crea mii de locuri de muncă, acces rapid la finanțări UE (ex.: a fost deja aprobată o primă tranșă de 25 milioane euro pentru securitatea aprovizionării), reducerea riscului de penurie și acces la medicamente la prețuri mai accesibile pentru pacienți. Europa trebuie să pună sănătatea oamenilor pe primul loc – mai multă producție în UE, mai puține lipsuri, tratamente la timp pentru toți”, a transmis Nica.
Eurodeputatul a subliniat că acest cadru reprezintă o oportunitate strategică pentru România, care dispune deja de o bază industrială puternică în domeniul farmaceutic și poate accesa fonduri europene semnificative pentru dezvoltarea acestui sector.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, cere Comisiei Europene și SEAE să ia măsuri pentru ca România să fie adecvat reprezentată în structurile externe ale UE: Avem oameni bine pregătiți
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a solicitat Comisiei Europene și Serviciului European de Acțiune Externă să răspundă la trei întrebări esențiale cu privire la reprezentarea adecvată a României în structurile externe ale Uniunii Europene.
Demersul său vine după ce eurodeputatul a constatat că România nu se află printre cele 43 de nominalizări, recent anunțate în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE).
„În urma anunțului privind numirea a 43 de oficiali în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), am constat cu îngrijorare absența României dintre aceste nominalizări. România este al șaselea stat ca populație din Uniunea Europeană și are nu doar dreptul, ci și obligația de a fi reprezentată adecvat în structurile externe ale Uniunii. Reprezentarea noastră nu este un moft, ci o necesitate pentru o politică externă comună puternică, echilibrată și credibilă”, a menționat Victor Negrescu într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.
El a amintit că acesta este motivul pentru care, când a ajuns în biroul de conducere al Parlamentului European prima decizie a fost să se asigure că avem primul român director general, iar anul trecut și-a adus aportul pentru ca o altă agenție europeană să fie condusă de „o româncă cu experiență în instituțiile europene”.
În acest context, Victor Negrescu a solicitat Comisiei Europene și Serviciului European de Acțiune Externă să răspundă la trei întrebări:
- Care au fost criteriile de selecție pentru aceste funcții și cum a fost respectat echilibrul geografic?
- De ce România nu a primit nicio poziție, deși are diplomați cu experiență și cariere internaționale solide?
- Ce măsuri se vor lua pentru ca România și alte state insuficient reprezentate să aibă acces echitabil la aceste poziții strategice?
„Diplomația europeană are nevoie de aportul fiecărui stat membru. România are oameni bine pregătiți capabili să fie prezenți acolo unde se iau deciziile care definesc poziționarea Europei în lume”, a conchis vicepreședintele Parlamentului European.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Eurodeputatul Gheorghe Falcă sprijină „colaborarea strânsă între mediul de afaceri din România și Parlamentul European”
Nu Rusia este cea care trebuie să decidă dacă Occidentul poate sau nu să trimită trupe în Ucraina, afirmă secretarul general al NATO
Avocatul general al CJUE: Statul membru de origine al unei persoane transgen are obligația de a e elibera documente de identitate conforme cu identitatea de gen trăită
CJUE a stabilit că o autoritate judiciară nu poate să refuze executarea unui mandat european de arestare și să preia executarea pedepsei fără consimțământul statului emitent
Amendamentele depuse de eurodeputatul Victor Negrescu care vizează prioritizarea sănătății în bugetul UE pentru 2026 au fost adoptate de Comisia de sănătate publică din Parlamentul European
Franța amendează Shein cu 150 milioane de euro pentru utilizarea necorespunzătoare a cookie-urilor
Parlamentul European a arborat în bernă drapelele Portugaliei și UE după tragicul accident de funicular din Lisabona
“Se pare că joci pentru echipa cealaltă, Peter”, îl ironizează Sikorski pe ministrul maghiar de externe pentru participarea la parada militară de la Beijing
Ucraina va deschide o fabrică de armament în Danemarca. Este pentru prima dată când o companie ucraineană din domeniul apărării va opera într-o țară membră NATO
Ilie Bolojan s-a alăturat discuțiilor dintre Nicușor Dan și Antonio Costa despre prioritățile României și ale UE: Bugetul multianual, extinderea, programul SAFE și sprijinul pentru Ucraina
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
MAE român vine cu precizări după ce primarul Chișinăului, Ion Ceban, interzis în Spațiul Schengen, a anunțat că se află în Italia: Cu titlu excepțional, Roma i-a acordat „o viză limitată”
UE „pare să fie din ce în ce mai condamnată la irelevanță geopolitică” în fața competitivității Chinei și SUA, avertizează Giorgia Meloni: A fi din nou protagoniștii istoriei și propriului destin nu este un proces lipsit de durere
RADR 2025/Sorin Grindeanu: România, pilon logistic vital la Marea Neagră. Trebuie să punem accent pe dezvoltarea accelerată a infrastructurii de transport
România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
Victor Negrescu: Înaintea alegerilor din R. Moldova, PE va adopta o rezoluție fără precedent pentru a denunța ingerințele Rusiei și a reafirma sprijinul pentru aderarea la UE
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
Trending
- ENERGIE1 week ago
PPC Renewables România a instalat primele turbine pentru cel mai mare parc eolian din Moldova, în județul Vaslui
- EDITORIALE6 days ago
Iulian Chifu: 7 propuneri novatoare pentru Securitatea României
- REPUBLICA MOLDOVA1 week ago
Zelenski, mesaj în română pentru Maia Sandu: Numai împreună, în Europa Unită, vom putea garanta securitatea și o viață demnă tuturor cetățenilor noștri
- COMISIA EUROPEANA3 days ago
Nicușor Dan, către Ursula von der Leyen, la Baza Mihail Kogălniceanu: România dorește să găzduiască la Constanța hub-ul de securitate al UE pentru Marea Neagră
- POLITICĂ1 week ago
Sorin Grindeanu: Vom prezenta săptămâna viitoare un ”pachet PSD” de măsuri pentru relansarea economică