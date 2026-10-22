Eurodeputatul Gheorghe Falcă sprijină o tranziție realistă către autoturisme cu emisii reduse: Vrem să reducem emisiile, dar să păstrăm industria, investițiile și locurile de muncă în Europa

„Industria auto europeană trebuie să rămână competitivă”, a subliniat eurodeputatul Gheorghe Falcă, membru al Comisiei pentru Transport și turism (TRAN) din Parlamentul European.

El a arătat că o Europă competitivă și suverană este o Europă capabilă să ofere condițiile necesare pentru a produce local, asigurând în același timp libertatea de a investi în mai multe tehnologii.

„Nu putem construi viitorul industriei auto europene dacă impunem o singură soluție tehnologică și, în același timp, riscăm să pierdem producția și locurile de muncă în favoarea altor regiuni ale lumii. Vrem să reducem emisiile, dar să păstrăm industria, investițiile și locurile de muncă în Europa. Susțin neutralitatea tehnologică, pentru că industria trebuie să poată investi atât în electrificare, cât și în tehnologii hibride și combustibili alternativi. Iar atunci când vorbim despre tranziția industriei auto, trebuie să vorbim și despre Made in EU: mașini, componente, materiale și tehnologii dezvoltate și produse în Europa”, a declarat europarlamentarul Gheorghe Falcă într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Declarațiile sale au fost susținute în contextul în care Comisia pentru transport și turism (TRAN) a Parlamentului European a votat astăzi asupra noilor reguli privind emisiile de CO₂ pentru autoturismele și autoutilitarele noi, parte a revizuirii legislației europene pentru industria auto.

Modificările urmăresc să ofere producătorilor mai multă flexibilitate în atingerea obiectivelor climatice, să susțină producția europeană și să păstreze mai multe opțiuni tehnologice pentru cetățeni.

Una dintre cele mai importante schimbări privește anul 2035. În prezent, legislația europeană prevede o reducere de 100% a emisiilor de CO₂ pentru autoturismele noi.

Comisia Europeană a propus reducerea acestui obiectiv la 90%, iar compromisul negociat în Parlamentul European prevede o țintă de 87,5%, însoțită de stimulente pentru utilizarea oțelului european cu emisii reduse și de o flexibilitate suplimentară de 5%, fără obligații de compensare.

Astfel, producătorii ar putea continua să comercializeze după 2035, în anumite condiții, și automobile hibride sau cu motoare cu combustie internă, nu doar vehicule integral electrice.

În același timp, mecanismele de flexibilitate pentru perioada 2029–2031 le-ar permite să își planifice mai bine investițiile și adaptarea producției.

O altă componentă importantă este susținerea producției europene, prin stimulente pentru vehiculele electrice mici și eficiente, precum și prin recunoașterea utilizării oțelului cu emisii reduse produs în Europa.

Obiectivul este ca tranziția industriei auto să genereze investiții, producție și locuri de muncă în Uniunea Europeană.

Potrivit sursei citate, pentru România, miza este directă, având în vedere prezența mai multor companii din industria auto în țara noastră.

Dacia, Ford Otosan și numeroșii furnizori de componente fac parte dintr-o industrie care susține sute de mii de locuri de muncă directe și indirecte.

Un cadru legislativ mai flexibil poate permite continuarea producției unor modele hibride și cu motoare cu combustie, concomitent cu investițiile în vehicule electrice și tehnologii noi. Această abordare oferă industriei românești mai mult timp pentru adaptare și poate contribui la menținerea competitivității fabricilor și furnizorilor locali.

Votul din Comisia TRAN reprezintă o etapă în procesul legislativ european. Textul va trebui să parcurgă etapele parlamentare și negocierile cu Consiliul Uniunii Europene înainte ca noile reguli să devină aplicabile.