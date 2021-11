Eurodeputatul Gheorghe Falcă: Transportul și infrastructura sunt prevăzute ca priorități europene în bugetul UE pentru 2022

În timp ce unii au catalogat Summitul Climatic de la Glasgow drept un succes, alții l-au numit un eșec lamentabil. Ceea ce știm cu siguranță este că rezultatele sale vor contribui la determinarea nivelului de încălzire a planetei în anii care vin.

Faptul că pactul privind clima menționează rolul pe care îl joacă combustibilii fosili în criza climatică este în sine fără precedent. Există, de asemenea, un apel la eliminarea treptată a subvențiilor pentru cărbune și a subvențiilor ineficiente pentru combustibilii fosili, iar acestea pot fi considerate, în mod clar ,un progres. Este într-adevăr încurajator faptul că SUA și China au declarat că doresc să stimuleze cooperarea dintre ele în domeniul climei. Aceste două țări sunt cei mai mari emițători de CO2 din lume. Planeta noastră suferă din cauza încălzirii globale și noi putem limita pagubele. Atât președintele Comisiei ITRE din Parlamentul European, Cristian Bușoi, cât și coordonatorul Grupului PPE din Comisia ITRE, Christian Ehler, au subliniat în repetate rânduri că diplomația climatică va fi cea care stă la originea schimbărilor în bine și protejării planetei. Prim-miniștrii și șefii de stat au promis o modalitate sau un plan pentru a obține un echilibru general între cantitatea de carbon emisă de țara lor și cea eliminată din atmosferă. Aceasta este ceea ce se numește în mod obișnuit “net zero”. UE a stabilit acest obiectiv zero net pentru 2050, alte țări au ales date ulterioare. “Summit-ul privind Clima a stabilit, în linii mari, direcția de urmat pentru toate țările din întreaga lume de a se îndepărta de carbon ca sursă de energie până când vor elimina carbonul pe termen nelimitat. Iar acest lucru vine într-un moment în care tehnologia avansează într-un ritm rapid, ceea ce ar putea anunța o nouă eră alimentată de sursele de energie transportate de hidrogen, ca să nu mai vorbim de potențialul de a face mai accesibile sursele regenerabile, cum ar fi cele solare și eoliene”, spune Christian Ehler. În același timp, Cristian Bușoi este de părere că inovarea, cercetarea, digitalizarea și decarbonizarea reprezintă o promisiune pentru viitorul nostru. “Acest lucru trebuie să fie cât se poate de clar și aici noi, europenii, trebuie să fim foarte atenți. Provocarea pe care o avem în fața noastră, a europenilor, nu este doar de a salva planeta Pământ, ci și de a rămâne competitivi pe scena mondială. Decarbonizarea și digitalizarea vor ajuta planeta, dar sunt, de asemenea, piețe masive emergente. Cursa globală pentru decarbonizare și digitalizare a început, iar Europa este deja în pierdere. Trebuie să acționăm acum. O datorăm cetățenilor noștri”, a declarat Cristian Bușoi. Industria UE are aproximativ 35 de milioane de angajați și reprezintă aproximativ 16% din economia UE. Un mediu industrial competitiv înseamnă crearea de locuri de muncă de înaltă calitate. China și SUA sunt în mod clar principalii noștri concurenți. Administrația Biden ia foarte în serios tranziția digitală și cea ecologică și văd aceste tranziții ca pe o oportunitate de a consolida competitivitatea globală a SUA. “În timp ce Statele Unite investesc sume uriașe de bani în aceste tranziții, Europa continuă să considere aceste tranziții drept chestiuni pur de reglementare. Chiar în această vară, Senatul american a propus să investească 250 de miliarde de dolari în următorii 5 ani în cadrul Legii americane privind inovarea și concurența. Aceasta include 120 de miliarde de dolari pentru Endless Frontier Act, care investește în știință și cercetare. Legea Build Back Better Act, chiar dacă va fi diluată în Congres, va reprezenta o investiție fără precedent în dezvoltarea de soluții ecologice și digitale. Indiferent cât de bune ar fi noile noastre norme UE, cum ar fi Legea privind piețele digitale, Legea privind serviciile digitale și pachetul “Fit for 55”, reglementările noastre nu pot concura cu astfel de investiții”, a spus Ehler. Dacă Europa doar reglementează și nu investește, vom pierde în cursa globală, subliniază și Cristian Bușoi, care consideră că “orice plan pentru tranziția ecologică și digitală a Europei va funcționa numai dacă industria europeană va fi parte integrantă a planului. Este foarte important să tratăm obiectivele ecologice, digitale și industriale pe picior de egalitate, deoarece toate acestea depind unele de altele. Toate aceste obiective trebuie să fie reunite în măsuri concrete pentru ecosistemul industrial”. Este clar că suntem în fața unor obiective foarte ambițioase, cum ar fi reducerea emisiilor la zero până în 2050, pe care ni le-am asumat a nivel european. Cu toate acestea, spune Cristian Bușoi, “este imperativ să rămânem realiști și să dăm industriei noastre posibilitatea de a dezvolta în Europa o tehnologie de decarbonizare de vârf la nivel mondial. Trebuie să ne asigurăm că normele noastre privind clima nu împing anumite sectoare industriale către alte continente”. Cheltuielile și stimulentele publice ar trebui să fie aliniate la prioritățile pe care le-am stabilit în strategia noastră industrială, subliniază Ehler, care mai spune că “salvarea planetei este o chestiune urgentă, dar ne dorim ca industria europeană să rămână și să prospere în Europa. Aceasta este singura modalitate cunoscută de a asigura locuri de muncă de înaltă calitate pentru cetățenii noștri și pentru noile noastre generații. Să nu pierdem din vedere acest obiectiv”.

Material realizat cu sprijinul Grupului PPE din Parlamentul European.

Grupul Partidului Popular European (Grupul PPE) este cel mai mare și cel mai vechi grup din Parlamentul European. Ca și în trecut, Grupul PPE continuă să se afle în prima linie a viitorului european. Astfel, ca parte a eforturilor pentru Conferința privind viitorul Europei, popularii europeni au lansat propria platformă “FutureofEurope“.

„Europenii se pot mândri cu realizările lor. Am fost martorii celei mai lungi perioade de pace, am creat și consolidat democrații acolo unde au existat cândva regimuri comuniste și fasciste, ne-am îmbunătățit sistemele de protecție socială, am gestionat provocările economice, creând milioane de locuri de muncă și am ridicat ștacheta pentru standardele mondiale de mediu. (…) Credem într-o Europă puternică și unită și dorim să o îmbunătățim pentru generațiile viitoare. Alăturați-vă nouă și aveți un cuvânt de spus cu privire la viitorul Europei” este îndemnul manifestului promovat de grupul PPE.

Conferința privind viitorul Europei reprezintă o ocazie unică și oportună pentru cetățenii europeni de a dezbate provocările și prioritățile Europei. Indiferent de locul de proveniență sau de activitate, acesta este locul în care să reflectați la viitorul pe care îl doriți pentru Uniunea Europeană. Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană s-au angajat să asculte cetățenii europeni și să dea curs, în limitele competențelor lor, recomandărilor formulate. Se preconizează că, până în primăvara anului 2022, conferința își va prezenta concluziile astfel încât să ofere orientări privind viitorul Europei.