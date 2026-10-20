Eurodeputatul Gheorghe Falcă: Vrem o Europă în care distanțele se reduc, iar oportunitățile cresc. România trebuie să fie conectată prin trenuri de mare viteză la restul continentului

Parlamentul European a adoptat astăzi, în sesiunea plenară de la Strasbourg, raportul de inițiativă proprie privind conectarea Europei prin transportul feroviar de mare viteză, un document care stabilește prioritățile politice pentru dezvoltarea unei rețele feroviare europene integrate până în 2040.

Europarlamentarul Gheorghe Falcă (PNL/PPE), membru al Comisiei pentru transport și turism (TRAN), a susținut raportul, subliniind importanța investițiilor în infrastructura feroviară din Europa Centrală și de Est și necesitatea reducerii decalajelor dintre statele membre.

„Nu putem vorbi despre o Europă cu adevărat conectată atât timp cât trenurile rapide circulă în principal în vestul continentului, iar România rămâne insuficient conectată la rețeaua europeană. Pentru noi, această strategie înseamnă șansa de a moderniza infrastructura feroviară, de a reduce timpul petrecut în tren și de a crea legături mai bune cu celelalte state membre”, a declarat Gheorghe Falcă într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Raportul adoptat susține dezvoltarea unor coridoare feroviare care să permită viteze de cel puțin 250 km/h și, acolo unde condițiile tehnice și economice justifică investițiile, de până la 350 km/h.

Documentul solicită, de asemenea, finanțare europeană suplimentară, eliminarea blocajelor transfrontaliere, standarde tehnice comune și sisteme de bilete care să faciliteze călătoriile între statele membre.

Pentru România, planul Comisiei Europene include perspective concrete de reducere a duratei călătoriilor până în 2040:

Budapesta–București: de la aproximativ 15 ore la 6 ore și 15 minute.

București–Sofia: de la aproximativ 10 ore și 15 minute la 6 ore.

Aceste estimări depind de realizarea investițiilor necesare în infrastructură și de coordonarea proiectelor între statele membre.

Gheorghe Falcă a amintit că dezvoltarea transportului feroviar european reprezintă una dintre prioritățile activității sale legislative în Parlamentul European. În calitate de raportor alternativ, a lucrat anterior la regulamentul privind utilizarea capacităților de infrastructură feroviară în spațiul feroviar unic european, adoptat în mai 2026.

„Am lucrat la legislația prin care infrastructura feroviară existentă poate fi utilizată mai eficient, printr-o planificare europeană mai bună și prin reducerea blocajelor. Acum discutăm despre următorul pas: dezvoltarea unei rețele moderne, care să conecteze cu adevărat Europa. Sunt două componente ale aceluiași obiectiv”, a explicat europarlamentarul.

De altfel, raportul adoptat astăzi include și un amendament depus de Gheorghe Falcă, prin care este recunoscută importanța noului regulament privind capacitatea infrastructurii feroviare și este solicitată aplicarea sa rapidă și eficientă.

O altă prioritate este finanțarea. Raportul evidențiază un necesar de investiții suplimentare estimat la 345 de miliarde de euro până în 2040 și solicită ca viitorul buget european pentru perioada 2028–2034 să susțină dezvoltarea infrastructurii feroviare, inclusiv prin Mecanismul pentru interconectarea Europei (CEF).

„Pentru România, următoarea etapă este esențială. Trebuie să avem proiecte pregătite, să prioritizăm conexiunile cu Ungaria și Bulgaria și să ne asigurăm că viitorul buget european oferă resurse pentru reducerea decalajelor de infrastructură. Nu este suficient să avem o strategie europeană ambițioasă dacă aceasta nu se transformă în investiții concrete și în România”, a subliniat Gheorghe Falcă.

Raportul acordă o atenție deosebită și infrastructurii cu dublă utilizare, civilă și militară, importantă pentru mobilitatea europeană și securitatea flancului estic al Uniunii Europene.

„O Europă competitivă are nevoie de infrastructură care să unească, nu de granițe la care se opresc investițiile. România trebuie să fie parte a viitoarei rețele europene de mare viteză, nu să rămână la periferia ei”, a concluzionat europarlamentarul Gheorghe Falcă.