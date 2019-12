Eurodeputatul Maria Grapini găzduiește și moderează Forumul European pentru Manufactură privind viitorul Directivei pe echipamente tehnice

„România trebuie să aleagă o singură direcție: Unitatea! La mulți ani, țara mea, la mulți ani, români!”, este mesajul transmis de eurodeputatul Maria Grapini (PSD, S&D) cu ocazia Zilei Naționale a României, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro.

Mesajul transmis românilor de eurodeputatul Maria Grapini este redat integral, mai jos:

,,Dragi români,

Ziua de 1 Decembrie ar trebui să reprezinte pentru toți, români din țară sau din străinătate, un moment de solidaritate, de bucurie și înțelegere, indiferent de tensiunile politice, economice sau sociale, un reper de neam, o bornă a istoriei tricolore!

Sunt româncă prin tot ceea ce fac și simt, sunt mândră, aici sau în Parlamentul European, de țara mea și de românii noștri, cred în puterea României greu încercate și în forța ei de a-și găsi calea! Contextul european actual este unul complex și dificil, însă, cu o țintă clară și cu un popor hotărât, România poate arăta Europei și lumii că valorile supraviețuiesc și celor mai grele provocări.

Suntem la un an de la Centenar și n-am găsit încă soluția unității. Consider că este esența victoriei unei țări, în fața dezbinării generale, în fața intereselor de orice fel, dar mai ales împotriva încercărilor de semănare a discordiei naționale. Din interior, sau din exterior. Cred că, aici, trebuie să muncim temeinic, zi de zi, ÎMPREUNĂ, pentru a nu pica în capcane imorale sau în jocuri neelegante și periculoase.

Mi-am apărat și îmi apăr țara, în fața Bruxellesului, de fiecare dată, mă lupt pentru drepturi egale ale românilor, într-o Europă egală, unită, îmi port ia și Tricolorul cu cea mai mare mândrie, pentru România! Cred că trebuie s-o facem mai mulți, cu toții, pentru că țara noastră merită acest efort, noi, cu toții, merităm un tratament just și decent în familia din care facem parte.

Vă invit să scriem împreună ziua iubirii de țară, într-un 1 Decembrie de suflet, așa cum fac alții, în zile de mare sărbătoare!

Vă invit să ne slăvim neamul și să ne lăudăm țara, să-i glorificăm pe cei care au creat România, au luptat și murit pentru ea, să fim fericiți și mândri, de ziua noastră!

România trebuie să aleagă o singură direcție: UNITATEA! La mulți ani, țara mea, la mulți ani, români!”, a încheiat aceasta