Eurodeputatul Maria Grapini, în corespondență cu ministrul de externe Bogdan Aurescu, în cazul Smicală: Diplomația română face demersuri pentru o întâlnire Grapini-Socialul finlandez

Eurodeputatul Maria Grapini (PSD, S&D) continuă luptă pentru întregirea familiei mediculului român Camelia Smicală, din Finlanda, potrivit unui comunicat de presă remis caleaeuropeana.ro.

Cazul incredibil al medicului român din Finlanda, Camelia Smicală, care a revoltat și revoltă o lume întreagă, ia, în fiecare zi, turnuri noi și dramatice, se precizează în comunicat.

Europarlamentarul Maria Grapini s-a implicat, de la început, în revenirea copiilor Cameliei Smicală alături de ea, prin scrisori oficiale transmise atât părții finlandeze, cât și celei române, prin luări de cuvânt în Parlamentul European, prin presiuni publice repetate.

Recent, fiul medicului român, aflat într-o situație disperată – a fugit din centrul de copii, este decis să nu mai revină, timp în care sora lui este izolată în alt centru – a transmis o scrisoare emoționantă europarlamentarilor.

,,Numele meu este Mihail Johan Jalaskoski, am 13 de ani și mă adresez dumneavoastră pentru că am citit că lucrați în Parlamentul European pentru drepturile copiilor.

Sora mea Maria, (cu un an mai tânără decât mine), suntem finlandezi și români și trăim în orașul Tampere din Finlanda. După ce părinții noștri au divorțat, ne-am confruntat numai cu probleme. Am fost luați de acasă, iar de aproape patru ani trăim în două centre de plasament diferite. Nu voi uita niciodată modul în care am fost luați de oameni pe care nu îi cunoșteam, precum și cum nu le-a păsat cât de mult am suferit. Și au făcut-o de două ori! Când voi crește, voi scrie o carte despre asta.

Dorim să fim amândoi acasă, cu sora noastră mai mare Andreea, cât și cu mama noastră, pentru a trăi în familia noastră, și nu în altă parte. Am citit că fiecare copil are dreptul la o familie, însă Maria și eu nu avem acest drept. Trebuie să vorbim întotdeauna avocatului. Avem permisiunea de a merge acasă doar pentru o vizită, câteva ore o dată la trei săptămâni. Este atât de greu când trebuie să ne întoarcem la centrul de plasament! De multe ori am crezut că am putea să mergem acasă, dar am aflat de la alți copii că am fi readuși imediat și am fi pedepsiți. Nu vom mai fi niciodată lăsați pentru a ne revedea încă o dată”, scrie Mihai Jalaskoski.

Băiatul de 13 ani, care a învățat în toți acești ani legislația internațională a drepturilor copiilor, din dorința de a-și apăra cauza, continuă: ,,Dorim să fim audiați de un judecător pentru că dorim să ajungem acasă. Mama noastră are grijă de noi, ne iubește și ne face să ne simțim puternici. Este medic, la fel ca bunicii noștri din România. Avem, de asemenea, o casă frumoasă în Finlanda și, de asemenea, bunicii noștri, din România. Ne este dor de bunicii noștri, dar nu suntem lăsați să îi vizităm din cauză că trebuie doar să facem ceea ce este permis de Lastousuoju. Nu vom înțelege niciodată motivul pentru care suntem atât de pedepsiți, am dori pur și simplu să se termine cât mai curând posibil”.

În final, Mihai Jalaskoski scrie: ,,Vă rugăm, ajutați-ne să ajungem acasă!”.

Europarlamentarul român, Maria Grapini, a declarat că demersurile personale și oficiale, pentru salvarea familiei Cameliei Smicală, vor continua. Grapini a solicitat, de altfel, recent, o întâlnire cu Socialul finlandez, precum și cu ambasadorul României la Helsinki.

„Nu știu ce vor face alți europarlamentari, dar eu voi continua să lupt pentru această familie disperată. E o promisiune!”, a declarat Maria Grapini.