Eurodeputatul Maria Grapini, moment de reculegere, în PE, în memoria victimelor căzute la Revoluția din 1989

Eurodeputatul Maria Grapini (PSD, S&D) a ținut un moment de reculegere în memoria victimelor căzute la Revoluția din 1989, în cadrul Conferinței ,,România la 30 ani de la Revoluție”, eveniment organizat și găzduit de aceasta în Parlamentul European.

,,Propun să ținem un moment de reculegere în memoria celor căzuți la Revoluție pentru ca noi să avem drepturi”, a spus eurodeputatul român, care a dat cuvântul unor invitați care au prezentat viziunea lor despre transformarea României atât din perspectiva unor observatori interni, cât și internaționali.

Maria Grapini a organizat marți, în Parlamentul European de la Bruxelles, un eveniment menit să arate Europei transformările prin care a trecut țara noastră, prin prisma realităților pozitive și a drumului nou deschis atunci.

În cadrul evenimentului au fost prezenți reprezentanții misiunilor diplomatice, profesori, români din diaspora, reprezentanți ai revolutionarilor, delegați ai Academiei Române.

În acest context, a luat cuvântul eurodeputatul social-democrat Carmen Avram care a vorbit despre impactul imediat al Revoluției din 1989 asupra cetățenilor români, făcând referire la un exemplu personal, din familia sa.

,,La auzul veștii privind moartea soților Ceaușescu, tatăl meu a căzut în genunchi, avea capul în mâini și spunea <<în sfârșit s-a terminat >>. Statele democratice ai vechi au considerat o barbarie modul în care am procedat, dar trebuie să trăiești zeci de ani în acel regim criminal, care ne-a sărăcit, care ne-a umilit, care ne-a înspăimântat cu Securitatea, ca să înțelegi de ce ne bucuram la acel Crăciun de 24 decembrie 1989 de moartea acelor oameni”.

De asemenea, aceasta a punctat și câteva aspecte legate de parcursul de construcție democratică al României.

,,Au trecut 30 de ani și s-au întâmplat multe cu noi, iar în opinia mea, ce am câștigat atunci a fost dreptul de a avea drepturi. Drumul libertății a fost greu pentru noi și încă mai avem personaje care vor înapoi în acele vremuri, care cer dispariția unui partid democratic și exilarea membrilor lui în munți, însă știu sigur că vom ajunge la România aceea perfectă pe care am visat-o cu toții acum 30 de ani. Majoritatea românilor înțeleg perfect ce înseamnă și se raportează cu convingere la niște principii care ne sunt foarte dragi, principiile fundamentale ale Uniunii Europene. Nu este nevoie decât să ne uităm o fărâmă de clipă înapoi pentru a înțelege că atunci noi am ales calea cea dreaptă și, de fapt, calea unică a democrației și a drepturilor ei”, a explicat eurodeputatul Carmen Avram.

Despre percepția actorilor străini asupra dezvoltării post-comuniste a României a vorbit, în limba română, și Secretarul I din cadrul Reprezentanței Permanente a Japoniei la Uniunea Europeană.

,,Ne face o mare onoare, nouă și guvernului Japoniei, să împărtășim cu dumneavoastră momentul de comemoare a 30 de ani de la Revoluția din 1989. Eu nu cunosc România de acum 30 de ani, ci doar de 19 ani, iar schimbarea societății este remarcabilă astăzi și știu de la colegii din ambasadele europene de la București că doresc să-și prelungească mandatele pentru că viața acolo este mai bună decât s-au așteptat. Europenii și alții trebuie să știe mai multe despre România și poporul român. Guvernele noastre au colaborat după 1989 pentru dezvoltarea țării și pentru promovarea democrației, precum și pentru schimbarea economiei românești într-o economie de piață”. Investitorii japonezi sunt mai interesați astăzi de România și consideră mai ales București și Cluj-Napoca un hub. Avem mai mult de 150 de firme și 50 de fabrici japoneze în România, Japonia considerând țara voastră un partener important și în domeniul IT. La nivel interguvernamental discutăm despre un parteneriat strategic care sper că va fi încheiat curând”, fost mesajul transmis de Secretarul I al misiunii diplomatice a Japoniei la UE.