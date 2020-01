Eurodeputatul Marian-Jean Marinescu anunță vizita în România a reprezentanților Comisiei de Transport și Turism: Colegii mei din PE vor vedea ce înseamnă România reală

Uniunea Europeană trebuie să devină o putere spațială, fiind o chestiune care ține de securitatea continentului și a cetățenilor, este mesajul transmis de eurodeputatul Marian-Jean Marinescu (PNL, PPE), coordonatorul grupului PPE în cadrul Comisiei de Transport și Turism a Parlamentului European, în cadrul conferinței internaționale European Space Security, organizată de European Space Policy Institute, la Bruxelles.

Această declarație a fost făcută în cadrul sesiunii de dezbateri cu tema „Security in Space: a European or International approach to Space Traffic Management, SST/SSA and Cybersecurity?”, unde eurodeputatul PNL a fost invitat ca speaker, alături de un alt român, Sorin Ducaru, directorul Centrului Satelitar al Uniunii Europene (EU SATCEN), o agenție aflată sub coordonarea Consiliului Uniunii Europene.

În context, Comisia Europeană anunța ieri că Banca Europeană de Investiții și ArianeGroup vor semna un acord, cu prilejul Conferinței, pentru a confirma un împrumut contingent de 100 milioane de euro pentru noul lansator spațial european Ariane 6. Această tranzacție este susținută de Planul de investiții pentru Europa.