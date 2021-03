Eurodeputatul Marian-Jean Marinescu are convingerea că premierul României va acorda prioritate proiectelor de infrastructură din Oltenia și Nordul Moldovei în vederea recuperării decalajului de dezvoltare între regiuni

Cele două studii comandate și publicate de Comisia Europeană cu privire la Pachetul Mobilitate, care au constatat că măsura întoarcerii obligatorii a camioanelor ar crește cu până la 4,6% emisiile de CO2, ar trebui să genereze o singură urmare, aceea de modificare legislativă a pachetului, a argumentat luni eurodeputatul Marian-Jean Marinescu (PNL, PPE). Coordonator al grupului PPE în Comisia pentru transport și turism din Parlamentul European, Marinescu a vorbit într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro despre prevederile problematice al Pachetului Mobilitate adoptat anul trecut de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene, despre eforturile întreprinse la nivelul Parlamentului European pentru a fi gândită o propunere de modificare a legislației, dar și despre etapele care vor urma.

“Comisia nu poate să evite o propunere de modificare a legislației“, a spus Marinescu, având în vedere că analiza obligației de întoarcere a vehiculelor făcută în cadrul studiilor arată că aplicarea acestei dispoziții ar putea duce până 2,9 milioane de tone de emisii suplimentare de dioxid de carbon (CO2) în 2023, reprezentând o creștere cu 4,6% a emisiilor internaționale de transport rutier de marfă. În trei scenarii studiate de către Comisia Europeană, creșterea emisiilor de CO2 variază de la 0,8% la 4,6%.

Eurodeputatul român a ținut să reamintească și pașii cum a fost adoptat acest pachet, subliniind că din punctul său de vedere nu au fost respectate regulile de procedură ale Parlamentului European.

“Este pentru prima oară când am văzut o asemenea abordare. S-a dus pe repede înainte încălcând foarte multe reguli, iar pentru mine este o mare nedumerire de ce s-a întâmplat acest lucru. A fost pentru prima oară când am utilizat acea cerere de punct de procedură când s-a votat în Parlament acest pachet și am considerat că modul în care s-au grupat amendamentele, și am și demonstrat acest lucru, a fost complet ilegal. N-a respectat regulile de procedură ale Parlamentului. Din păcate, presiunea sindicatelor a dat rezultate și a fost acel rezultat al trilogului din decembrie 2019. Vreau să reamintesc că acest pachet a plecat de la intervenția președintelui Franței, Emmanuel Macron. Atunci când a observat că există o majoritate care să excludă din directiva de detașare a lucrătorilor conducătorii auto, a găsit o formulă prin care s-a cerut o lege specială (n.r. – Pachetul de Mobilitate)”, a subliniat el.

Marian-Jean Marinescu a subliniat că opiniile emise de serviciile legale ale instituțiilor UE, îndeosebi ale Consiliului, au arătat că în cadrul Pachetului există “prevederi care sunt atacabile foarte ușor”.

De altfel, la 23 octombrie anul trecut, România a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru “anularea prevederilor problematice din Pachetul Mobilitate I”. Anul acesta, România a depus mai multe cereri Grefa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) privind intervenţia statului român în 12 acţiuni în anularea unor dispoziţii din Pachetul Mobilitate I

“Cred că va fi un răspuns în această direcție“, a mai comentat Marinescu, arătând că imediat după ce Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord, Comisia Europeană și-a exprimat decizia de a elabora studiile de impact, rezervându-și dreptul de a veni cu modificări ulterioare.

“Acest pachet a fost elaborat de doamna comisar Bulc (n.r. – fost comisar european pentru transporturi 2014-2019) pe repede înainte, fără studii de impact și un text care este o rușine pentru Comisia Europeană. Multe din prevederile originale au dispărut. Vă dau un exemplu: un șofer trebuia să poarte cu el o valiză de documente, inclusiv fluturașul de salariu pe ultimele luni”, a spus Marinescu, el referindu-se și la alte prevederi prin care instituțiile UE își asumau corectarea unor situații, precum cea socială, pentru șoferi.

Mai mult, vorbind în direcția studiilor prezentate săptămâna trecută, eurodeputatul român a spus că aceste documente au fost elaborate de o companie care a întocmit mai multe studii pentru executivul european.

“Spun asta pentru că deja sunt voci care spun că studiul nu a fost făcut așa cum trebuie. Atunci înseamnă că studiul despre certificatele pentru emisii (n.r. – ETS, Emissions Trade System) nu este bun, fiind făcut de aceeași companie. Iar ETS este considerat una dintre “marile realizări” ale Comisiei. Studiul are două prevederi, una referitoare la întoarcerea camionului acasă, iar cealaltă referitoare la transportul combinat, iar ele arată că efecte foarte mari asupra emisiilor degajate de autovehicule. Eu cred că mai sunt și alte efecte, precum și asupra pieței unice. Sper ca la Curte să se ia în vedere acest lucru”, a explicat europarlamentarul PNL.

Marian-Jean Marinescu a subliniat că încă există o presiune politică și o presiune sindicală după prezentarea acestor studii.

“Studiile trebuiau publicate joi și au fost publicate vineri pentru că vicepreședintele Comisiei Europene, domnul Timmermans, care este un fel de Mesia al Pactului Ecologic, nu a permis publicarea pentru că trebuia mai întâi să se vadă care este poziția Comisiei. A apărut în presă faptul că se aștepta publicarea și că a fost amânată. Sunt alte voci care spun că studiul a demonstrat că Pachetul are o contribuție foarte mare la îmbunătățirea la situației sociale a șoferilor. Un fel de a interpreta complet pe dos rezultatele studiului. Această afirmație vine de la unul dintre raportorii din Pachet”, a mai spus el.

Coordonator al grupului PPE în Comisia TRAN, Marinescu a demarat deja câteva acțiuni în acest caz, iar primele discuții politice au avut loc.

“Am trimis o scrisoare președintei Comisiei pentru transport și turism, care a gestionat trilogul, în care am cerut o primă discuție la nivelul coordonatorilor grupurilor politice. Am avut o primă discuție privind transportul rutier, iar reprezentanții Comisiei Europene au fost că pachetul a adus o îmbunătățire semnificativă a situației sociale și că s-a demonstrat prin acest studiu. Cred că va fi aceeași situație, iar eu am cerut să stabilim un program, un grafic și să dăm un răspuns Comisiei. Pașii pe care Comisia îi face sunt o scrisoare către Parlament să își spună opinia în ceea ce privește urmările concluziilor acestor studii și a trimis scrisori către toți miniștrii pentru transport din statele membre pentru a cere același lucru”, a spus el.

Marian-Jean Marinescu a insistat asupra faptului că executivul european va trebui să propună o modificare a legislației, însă a atras atenția că acest lucru ar putea fi întârziat de faptul că vor exista cereri de așteptare a verdictului Curții de Justiție a UE, acolo unde România și mai multe state au sesizat CJUE cu mai multe acţiuni în anularea parţială a actelor legislative UE din Pachetul Mobilitate I.

“În opinia mea, singura urmare este să vedem o propunere legislativă de modificare a pachetului. Sunt convins că vor fi multe voci care au în spate sindicatele care vor cere să așteptăm rezultatul de la Curte. Repet, în acest moment eu o să insist ca Parlamentul să răspundă și statele membre să răspundă. (…) Comisia nu poate să evite o propunere de modificare a legislației“, a conchis el.

Comisia Europeană a publicat la 19 februarie rezultatele a două studii pe care le-a comandat pentru a evalua impactul așteptat al două aspecte specifice ale pachetului I de mobilitate, adoptat la 15 iulie 2020.

Aceste două cerințe – întoarcerea obligatorie a vehiculului în statul membru de stabilire la fiecare opt săptămâni și aplicarea cotelor de cabotaj pentru operațiunile internaționale de transport combinat – au fost introduse de Parlamentul European și Consiliu și nu au făcut parte din propunerile Comisiei. Cele două dispoziții nu fuseseră supuse unei evaluări de impact înainte de adoptarea pachetului de către colegiuitori și, prin urmare, Comisia s-a angajat să continue o evaluare atentă a impactului probabil al acestora asupra climei, mediului și pieței unice.

Rezultatele sugerează că obligația de întoarcere a camioanelor și cotele impuse operațiunilor de transport combinat sunt susceptibile de a avea efecte negative, inclusiv o creștere a emisiilor de transport. Comisia evaluează îndeaproape rezultatele studiului în contextul Acordului verde european, al strategiei sale de mobilitate durabilă și inteligentă și al funcționării pieței unice.

Analiza obligației de întoarcere a vehiculelor arată că aplicarea acestei dispoziții ar putea duce până 2,9 milioane de tone de emisii suplimentare de dioxid de carbon (CO2) în 2023, reprezentând o creștere cu 4,6% a emisiilor internaționale de transport rutier de marfă. În trei scenarii studiate de către Comisia Europeană, creșterea emisiilor de CO2 variază de la 0,8% la 4,6%.