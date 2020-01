Eurodeputatul Marian-Jean Marinescu avertizează: Deși a anunțat un Fond pentru tranziție echitabilă de 7,5 miliarde de euro, Comisia Europeană se bazează pe fondurile din politica de coeziune

Președintele PLUS și co-președintele Alianței 2020 USR-PLUS, Dacian Cioloș, a afirmat joi, într-un interviu pentru CaleaEuropeană.ro, că Alianța USR-PLUS merge în direcția fuziunii politice și trebuie să învețe să o facă, într-o reacție cu privire la pasul făcut de jurnalistul Moise Guran, care a renunțat la cariera jurnalistică pentru un drum politic în USR, și condiția acestuia ca cele două partide să fuzioneze.

”Moise Guran știa că noi avem pe masă această idee. Dacă țineți minte, la sfârșitul anului trecut, PLUS a propus chiar public să mergem spre un proiect de fuziune și să începem să construim cu adevărat împreună această alianță care a primit încrederea unei părți importante din electorat și la alegerile europarlamentare și la prezidențiale. Acest lucru pentru noi e foarte clar. Mergem în această direcție, trebuie să construim împreună, dar trebuie să învățăm să o facem. Nu e suficient să declari public că vrei să o faci, ci trebuie să o și faci. Atunci, noi am decis să o luăm pas cu pas. Avem deja o structură comună de conducere a Alianței, acel consiliu de coordonare cu birourile naționale reunite ale celor partide. Am decis să constituim și Comitetul Executiv al Alianței, al cărui coordonator va fi Dragoș Tudorache, fost ministru de interne și președinte executiv al PLUS. Din această structură va face parte și Moise Guran. Noi de altfel propusesem celor de la USR, încă de la început, să invităm doar astfel de personalități ca și Moise Guran în acest comitet executiv. Adică persoane neutre care nu sunt membri nici în PLUS, nici în USR, dar care vor să susțină Alianța. Colegii de la USR au vrut să avem discuția asta între partide. În cele din urmă și Moise Guran a decis să facă acest pas. Eu sunt convins că vor mai fi și alte personalități care își vor asuma și un pas în politică. Anul 2020 e un moment cheie pentru modul cum va arăta România în 2024, în 2028 și în 2030”, a afirmat Cioloș.



Moise Guran a anunțat miercuri, după participarea la ședința USR, că renunță la cariera de jurnalist și intră în politică. Acesta se va ocupa de coordonarea campaniilor electorale pentru Alianței USR-PLUS.

Întrebat la Digi24 cum s-a produs apropierea de USR, Moise Guran a răspuns că USR și PLUS i-au făcut, în 2018, o ofertă de a coordona campania: „Ofertă pe care am refuzat-o, n-am considerat că este un conflict de interese dacă lucrez cu ei și din toamna lui 2018 am lucrat cu ei la programe, separat, și cu USR și cu PLUS. Programele lor sunt compatibile, precum roțile dințate. M-am gândit că cele două partide ar trebui să aibă programe compatibile tocmai în vederea fuziunii lor”.