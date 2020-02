Eurodeputatul Marian-Jean Marinescu: Ca membru al Grupului europarlamentarilor împotriva cancerului, voi lupta pentru ca planul Comisiei Europene să asigure accesul egal al pacienților la tratament

Europarlamentarul Marian-Jean Marinescu (PNL, PPE) a anunțat că va propune, în curând, introducerea unor atribuții la nivelul Comisiei de supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), o propunere care se referă la respectarea garanțiilor procedurale și care face parte din regulamentul OLAF – Procurorul european.

”Continui întâlnirile și lucrul pe regulamentul OLAF – Procurorul european. Nu credeam că va fi atât de complicat, însă se pare că acolo unde discutăm despre justiție, lucrurile întotdeauna sunt destul de complicate. Am avut o întâlnire cu Comisia de supraveghere a OLAF-ului, care supraveghează dacă OLAF-ul respectă toate garanțiile procedurale. Și am vrut să mă întâlnesc cu ei pentru a vedea dacă ceea ce a propus Parlamentul pentru ei este corect. Am avut o discuție foarte bună. Am stat de vorbă și cu cei de la biroul Procurorului european”, a scris Marinescu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

”Probabil că voi avea o propunere foarte repede referitoare la respectarea garanțiilor procedurale. Vreau să introduc o nouă atribuție la această comisie, anume să se ocupe de supraveghere și în timpul anchetei administrative realizate de OLAF pentru că și acolo sunt niște garanții procedurale care trebuie respectate nu numai după încheierea anchetei, ci în timpul anchetei. Am avut o primă întâlnire cu președinția croată. Sper să fie mult mai eficientă și mai favorabilă decât președinția finlandeză și să închei acest dosar până în luna iunie”, a mai adăugat acesta.