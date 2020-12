Eurodeputatul Marian-Jean Marinescu, despre mobilitatea sustenabilă: Mutarea transportului de pe rutier pe cale ferată, o idee foarte bună, dar există pericolul ca anumite state să fie lăsate în urmă

Eurodeputatul Marian-Jean Marinescu (PNL, PPE) a semnaltat că mutarea transportului de pe rutier pe calea ferată și căi navigabile este o idee foarte bună, dar trebuie să pregătim acest proces.

Într-o intervenție în cadrul dezbaterii online intitulate ”The transition to sustainable and smart mobility: how do we get there”, Marinescu a atras atenția că, de departe, cel mai puțin dezvoltată este calea ferată, existând astfel riscul ca anumite ”state să fie lăsate în urmă, câtă vreme în mai multe state membre rețeaua nu este adaptata pentru trenuri de mare viteza”.

”Când vorbim despre transport sustenabil și inteligent nu trebuie să uităm infrastructura. Investițiile în domeniul rutier și cale ferată vor fi foarte mari. Avem nevoie de tehnologie, avem nevoie de cercetare și inovare, pentru ca noile tehnilogii să se aplice cât mai repede”, a precizat europarlamentarul român.

În acest context, Marinescu a punctat că nu este de ajuns să echipăm doar rețeua centrală de infrastructură, dacă dorim să avem emisii zero, ci exte nevoie ca toată rețeaua să fie pregătită pentru această tranziție.

De asemenea, în viziunea eurodeputatului, o temă importantă este predictibilitatea. ”De câtă energie avem nevoie? Suntem pregatiți să producem energie sustenabila fără emisii în cantitățile de care aveam nevoie? Prețul acestei energii va fi unul rezonabil, pe care consumatorii să și-l permită? Dacă vrei sa vinzi o mașină, trebuie să existe clienți care să își permită să o cumpere, ca preț, dar și infrastructura necesară pentru alimentarea cu combustibil. Un client ar trebui să știe când cumpără o mașină, cât timp va fi posibil să folosească acestă mașină”, a explicat Marinescu.

”Mutarea transportului de pe rutier pe cale ferată și căi navigabile este o idee foarte bună, dar trebuie să pregătim acest proces. În acest moment, rețeaua internă de canale de navigație nu este dezvoltată suficientă ca să se poate naviga mai mult. Creșterea cu 20% până în 2030 a traficului pe caile navigabile, așa cum prevede Comisia Europeană, este sub potențialul acestora. Este nevoie să se investească în coridorul principal. Dincolo de asta, trebuie armonizate regulile de navigație, modernizarea si transformarea porturilor în porturi multimodale”, a detalitat eurodeputatul român.

Dezbaterea are loc în contextul în care Comisia Europeană a prezentant miercuri ”Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă”, însoțită de un plan de acțiune care cuprinde 82 de inițiative care vor ghida activitatea Uniunii Europene în următorii patru ani.

Această strategie pune bazele procesului prin care sistemul de transport al Uniunii își poate realiza transformarea verde și digitală și poate deveni mai rezilient în fața viitoarelor crize.

Având în vedere că transporturile contribuie cu aproximativ 5 % la PIB-ul UE și că asigură locuri de muncă pentru un număr de peste 10 milioane de persoane în Europa, sistemul de transport este esențial pentru întreprinderile europene și pentru lanțurile de aprovizionare mondiale. În același timp, însă, transporturile au și efecte negative asupra societății noastre: emisii de poluanți și de gaze cu efect de seră, zgomot, accidente rutiere și congestionarea traficului. Astăzi, emisiile din transporturi reprezintă aproximativ un sfert din emisiile totale de gaze cu efect de seră ale UE.

Acest efort de transformare a transporturilor vine într-un moment în care întregul sector suferă încă de pe urma efectelor coronavirusului. Cu investiții publice și private sporite în modernizarea și „înverzirea” flotelor și infrastructurii noastre, și prin consolidarea pieței unice, avem acum o oportunitate istorică de a face transporturile europene nu doar mai sustenabile, ci mai competitive la nivel mondial și mai reziliente în fața oricăror șocuri viitoare.