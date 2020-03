Eurodeputatul Marian-Jean Marinescu, despre pandemie: UE ia măsuri, dar China trebuie să trimită Europei tot ceea ce se poate trimite, pentru că de acolo a plecat totul

Europarlamentarul Rareș Bogdan (PNL, PPE) salută topul potrivit căruia România se afla pe locul patru în Uniunea Europeană la numărul de paturi de terapie intensivă în anul 2017.

”Și avem medici, asistente și infirmiere de top”, a mai adăugat acesta în mesajul postat pe pagina de Facebook.

Aceste date eurostat au fost prelucrate de agenția de presă POLITICO în contextul actual, în care pandemia de COVID-19 afectează tot mai mulți cetățeni europeni, aceștia având nevoie de îngrijiri medicale speciale, iar paturile de terapie intensivă și aparetele de ventilare artificială sunt vitale în tratarea lor.

Potrivit Digi24 și Politico, țări precum Marea Britanie, Suedia, Finlanda, Spania sau Olanda se confruntă cu un dezavantaj major în lupta cu COVID-19, din cauza lipsei locurilor la ATI și a aparatelor de ventilație, odată cu creșterea numărului de infecții cu coronavirus, iar România, în topul țărilor, la numărul de paturi de terapie intensivă.

Data show massive differences between European countries in their capacity to deal with the coronavirus crisis. All the figures and trends here: https://t.co/9KNsgMc8sy pic.twitter.com/Q1SBEzzQSw

— POLITICO Europe (@POLITICOEurope) March 27, 2020