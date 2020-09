Eurodeputatul Marian-Jean Marinescu: Discursul Ursulei von der Leyen privind Starea UE, unul populist. Salariul minim la nivelul UE, o măsură bună, dar așteptăm propuneri concrete

Introducerea unui salariu minim la nivel european trebuie să țină cont de competitivitatea economică a fiecărui stat membru, a avertizat luni eurodeputatul Marian-Jean Marinescu (PNL, PPE), într-o postare pe Facebook.

Europarlamentarul român s-a referit astfel la anunțul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, din timpul discursului privind Starea Uniunii.

“Comisia Europeană dorește introducerea unui cadru european pentru un salariu minim la nivelul Uniunii Europene. Acest lucru va presupune introducerea unei modalități similare de calcul a acestui salariu în toate statele membre, în baza unui criteriu unic. O măsură bună, în opinia mea, care trebuie însă să țină seama de competitivitatea economică a fiecărui stat membru. Un salariu înseamnă costuri pentru o întreprindere. Un salariu minim este o idee bună, teoretic vorbind, însă trebuie să vedem ce impact ar avea o astfel de măsură asupra activității economice. Așteptăm în Parlamentul European propunerile concrete ale Comisiei, căci discursul privind Starea UE pe care doamna președinte Ursula von der Leyen l-a prezentat în Parlament, și în cadrul căruia a indicat aceste măsuri, a fost populist”, a scris Marinescu, pe pagina sa de Facebook.

Comisia Europeană dorește introducerea unui cadru european pentru un salariu minim la nivelul Uniunii Europene. Acest lucru va presupune introducerea unei modalități similare de calcul a acestui salariu în toate statele membre, în baza unui criteriu unic. O măsură bună, în opinia mea, care trebuie însă să țină seama de competitivitatea economică a fiecărui stat membru. Un salariu înseamnă costuri pentru o întreprindere. Un salariu minim este o idee bună, teoretic vorbind, însă trebuie să vedem ce impact ar avea o astfel de măsură asupra activității economice. Așteptăm în Parlamentul European propunerile concrete ale Comisiei, căci discursul privind Starea UE pe care doamna președinte Ursula von der Leyen l-a prezentat în Parlament, și în cadrul căruia a indicat aceste măsuri, a fost populist.cu Partidul Naţional Liberalcu Delegația EPP România în Parlamentul European Publicată de Marian-Jean Marinescu pe Luni, 28 septembrie 2020

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat la 16 septembrie în primul său discurs privind Starea Uniunii, susținut în plenul Parlamentului European, reunit la Bruxelles, că Executivul european va înainta o propunere legală pentru sprijinirea statelor membre privind instituirea unui cadru pentru salarii minime.

”Uniunea noastră este acolo pentru a-i proteja pe toți și exact asta am făcut când vine vorba de lucrători. Când am preluat funcția, am promis să creez un instrument pentru a proteja lucrătorii și întreprinderile de șocurile externe. Pentru că știam din experiența mea ca ministru al muncii și afacerilor sociale că aceste scheme funcționează. Acestea mențin oamenii la locul de muncă, competențele în companii și IMM-urile în operare. Aceste IMM-uri sunt motorul economiei noastre și vor fi motorul redresării noastre”, a spus Ursula von der Leyen.

Propunerea a fost salutată de președintele Parlamentului European, David Sassoli, care a punctat că ”trebuie să reconciliem Europa cu viețile cetățenilor și problemele lor. Propunerea privind introducerea salariilor minime prin lege sau negociere este foarte importantă; ea va permite existența unor standarde de viață mai bune și locurilor de muncă mai robuste. Trebuie să se termine cu munca precară, în special pentru tineri. Avem nevoie de condiții de muncă stabilite prin reguli care să le ofere sprijin mai mult”.