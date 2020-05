Eurodeputatul Marian-Jean Marinescu, în dialog cu elevii de la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu. Rolul UE în combaterea pandemiei, temă discutată

Eurodeputatul Marian-Jean Marinescu a avut un dialog cu elevii de la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu, în care le-a vorbit despre rolul Uniunii Europene și ce instrumente folosesc instituțiile europene pentru a combate efectele pandemiei: ”O plăcere să le vorbesc despre „bucătăria” UE, cum funcționează Uniunea, cum se adoptă legile, care este mecanismul competențelor și cum se distribuie banii europeni. Și, desigur pandemia cu coronavirus și măsurile UE în această privință.”

Deputatul european le-a explicat ce se va întâmpla cu viitoarea agendă a Parlamentului European și ce măsuri au fost deja aprobate de legislativ: ”Le-am spus elevilor că luna care tocmai a începuti, luna mai, vom vota în Parlamentul European, la distanță desigur, noi măsuri pentru sprijinirea transportului și agriculturii. Deja am votat o măsură care permite flexibilitate în acordarea fondurilor de coeziune. Asta înseamnă că, toți banii pe care un stat membru ii primeste anul acesta, plus banii neutilizați, răman în statul membru respectiv si pot fi utilizati pentru diminuarea efectelor acestei crize.”

Potrivit postării deputatului, una dintre întrebările elevilor a fost ce face Uniunea Europeană în această criză.

Răspunsul lui Marian-Jean Marinescu: ”Face tot ce îi stă în putință și ii permite Tratatul UE. De exemplu, le-am spus elevilor, am votat relaxarea ajutorului de stat. Asta înseamnă că statul va putea da ajutor IMM-urilor dar si alte categorii de firme aflate in dificultate.”

De asemenea, europarlamentarul le-a explicat elevilor că activitatea Parlamentului European continuă online.

”Săptămâna trecută, de exemplu, am avut 4-5 intâlniri pe comisii si pe dosarele care sunt in lucru si pe toate propunerile Comisiei Europene legate de coronavirus. În calitate de coordonator pentru politica de transport al grupului PPE (cel mai puternic din PE), am preluat cele 4 reglementări adoptate de Comisia Europeană pentru transport. CE a adoptat și alte masuri prin care statele membre pot contracta credite pe dobândă foarte mica, garantata cu bugetul european”, a mai scris acesta în mesajul postat pe Facebook.