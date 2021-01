Eurodeputatul Marian-Jean Marinescu: Pentru a avea o rețea europeană de transport funcțională, PE vine în întâmpinarea viitoarei propuneri a Comisiei Europene privind reviziuirea liniilor directoare pentru TEN-T

Statele Unite au fost partenerul nostru de încredere încă de la începutul proiectului european și suntem pregătiți să revigorăm parteneriatul nostru în aceste vremuri tulburi, a transmis Partidul Popular European într-un prim mesaj după ce Joe Biden și Kamala Harris au depus jurământul de învestitură prin care au devenit cel de-al 46-lea președinte al SUA, respectiv prima femeie vicepreședinte a Statelor Unite.

”Cetățenii americani au ales o echipă istorică, Joe Biden și Kamala Harris, pentru a conduce SUA pentru următorii patru ani. Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu ei și cu noua adminsitrație, dar și cu prietenii noștri democrați și republicani din Congres pentru a depăși provocările noastre comune. Împreună vom depăși criza economică și de sănătate, vom preteja planeta noastră și vom munci pentru a consolida democrațiile noastre care se confruntă cu noi amenințări la adresa democrației, atât din exterior, cât și din interior. Statele Unite nu sunt doar un aliat și prieten, ci un partener de încredere încă de la începutul proiectului european” a transmis PPE într-un mesaj pe Facebook.

La rândul său, președintele PPE, Donald Tusk, le-a urat succes celor doi într-un mesaj pe Twitter. ” Respirăm din nou aer curat”, a spus Tusk.

We get to breathe fresh air again. Good luck Joe and Kamala!

— Donald Tusk (@donaldtuskEPP) January 20, 2021