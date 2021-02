Eurodeputatul Marian-Jean Marinescu: Pentru a putea păstra echilibrul între protejarea mediului și a locurilor de muncă este obligatoriu să ascultăm industria din fiecare domeniu pentru a afla ce poate să facă

Grupul PPE din Parlamentul European susține implicarea totală în revigorarea strategiei de vaccinare împotriva COVID-19, considerând că toate eforturile trebuie direcționate acum spre creșterea producției dozelor de vaccin, a precizat eurodeputatul Marian-Jean Marinescu (PNL, PPE) în cadrul unei interveții scrise în dezbaterea privind stadiul strategiei UE de vaccinare anti-COVID-19, desfășurate în Parlamentul European, reunit în perioada 8-11 februarie în sesiune plenară.

”Deși mulți pași înainte au fost făcuți, încă mai avem mult de muncit pentru a avea o strategie de vaccinare eficientă. PPE, grupul politic din care fac parte susține implicarea totală în revigorarea strategiei de vaccinare, considerând că toate eforturile trebuie direcționate acum spre creșterea producției dozelor de vaccin. Prin urmare, singura strategie acceptabilă are la bază o ofensivă prin care capacitățile de producție ar trebui, în măsura în care se poate, să fie adaptate pentru producția vaccinului”, a menționat europarlamentarul român.

Marian-Jean Marinescu consideră că sunt două aspecte de care UE trebuie să țină cont.

”În primul rând, trebuie să fim atenți la restricțiile de export și să luăm în calcul că în acest moment Johnson & Johnson produce în UE doze de vaccin care urmează să fie finalizate în SUA, în condițiile în care SUA au în vigoare restricții privind exportul de vaccinuri. Trebuie să ne asigurăm că acele doze de vaccin produse chiar și parțial pe teritoriul UE vor putea fi cumpărate și pentru cetățenii europeni. În al doilea rând, trebuie să fim fermi cu marile companii farmaceutice și să le transmitem clar că acum este momentul să își demonstreze buna credință față de sănătatea oamenilor, bună credință atât de des amintită în dezbateri, dar atât de puțin probată în realitate”, a explicat Marinescu.

În cadrul intervenției sale în plenul Parlamentului European, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a recunoscut că s-au făcut greșeli în strategia de vaccinare împotriva COVID-19 a Uniunii Europene, dar a apărat în același timp principiile de bază ale acesteia.

”Campania de vaccinare s-a accelerat în Europa. Din decembrie, au fost livrate peste 26 de milioane de doze și vom face toate eforturile pentru a ne atinge obiectivul de a vaccina până în vară 70% din populația adultă a UE. Totuși, e adevărat că nu ne situăm acolo unde ne dorim în ce privește campania. Am întârziat prea mult cu aprobările. Şi poate că am fost prea siguri că ceea ce am comandat va veni cu adevărat la timp. Am subestimat dificultatea legată de producţia în masă. Într-un fel, ştiinţa a surclasat industria”, a precizat Ursula von der Leyen.

În pofida acestui lucru, președinta Comisiei Europene a apărat decizia de a opta pentru o autorizare condiționată de punere pe piață, și nu pentru o aprobare de urgență a vaccinurilor.

”Noi am făcut alegerea de a nu o lua pe o scurtătură când vine vorba de siguranță și eficacitate a vaccinurilor. Procesul de aprobare a vaccinului durează 3-4 săptămâni în plus, absolut esențiale pentru a clădi încrederea și a garanta siguranța. Trebuie să îmbunătățim diseminarea informațiilor cu EMA. Cu toții ne-am concentrat pe punerea la punct a vaccinului, am reușit acest lucru în 10 luni. Este o mare reușită. Producția de noi vaccinuri este un proces foarte complex. Nu este ușor să lansezi o producție de pe o zi pe altă. Aceste vaccinuri prezintă până la 400 de substanțe. Capacitatea industrială trebuie să țină pasul cu rapiditatea științei. Europa a investit miliarde de euro în avans în aceste capacități. Acum este nevoie de previzibilitate. Noi nu avem intenția de a restricționa companiile care își onorează contractele cu UE”, a mai spus von der Leyen.

Președinta Comisiei Europene a respins anterior criticile potrivit cărora Uniunea Europeană ar fi încheiat prea târziu acorduri cu companiile farmaceutice pentru livrarea de vaccinuri.

Dificultăţile întâmpinate în aprovizionarea cu vaccinuri anti-COVID-19 în Europa sunt legate de faptul că se înregistrează ”o penurie mondială de componente importante pentru fabricarea vaccinurilor”, a asigurat von der Leyen într-un articol inserat sâmbătă în Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Până în prezent, Executivul european a stabilit acorduri cu șase producători de vaccinuri împotriva COVID-19 pentru aproximativ două miliarde de doze, după cum urmează: Pfizer-BioNTech (600 de milioane), CureVac (405 milioane), AstraZeneca (400 de milioane), Johnson&Johnson (400 de milioane), Sanofi-GSK (300 de milioane) şi Moderna (160 de milioane).