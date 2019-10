Eurodeputatul Marian-Jean Marinescu (PNL, PPE), întâlnire cu ministrul danez al transporturilor: I-am explicat că Pachetul Mobilitate elimină libertatea serviciilor

Eurodeputatul Marian-Jean Marinescu (PNL, PPE), coordonator al grupului PPE în Comisia pentru Transport și Turism (TRAN) a Parlamentului European, avertizează că anumite prevederi ale Pachetului Mobilitate pot genera ,,mari probleme beneficiarilor transportului rutier”, situație pe care negociatorii din partea PE vor încerca să o corecteze în negocierile care încep joi, 3 octombrie, cu Consiliul și Comisia Europeană, transmite eurodeputatul român, într-un mesaj video.

,,Joi, 3 octombrie, încep negocierile dintre Parlament, Consiliu și Comisia Europeană pentru Pachetul Mobilitate. Din păcate, acest proces are loc cu o rapiditate extraordinară, cu care nu m-am mai întâlnit până acum. Vom negocia așadar cele trei regulamente pe care le-am votat de două ori în decurs de două săptămâni”, spune Marian-Jean Marinescu, care descrie o parte a procesului legislativ prin care au trecut cele trei texte până acum: ,,Am votat mai întâi o cerere depusă de ECR (Grupul conservator) și sprijinit prin mine de PPE și de noul grup Renew Europe, iar scorul a fost în defavoarea noastră. Am votat apoi demararea negocierilor cu Consiliul. Am încercat să blocăm unul dintre regulamente, cel referitor la detașarea șoferilor, însă nu am obținut voturile necesare. Așadar, în ciuda eforturilor noastre, vom începe negocierile”, punctează aceasta.

Coordonatorul PPE în Comisia TRAN transmite că grupul său politic are doi raportori în cadrul acestor negocieri, ,,care vor încerca să facă tot ce este posibil pentru a se ajunge la un acord care să nu dăuneze transportatorilor de la granița externă a UE”.

Marian-Jean Marinescu dezvăluie că Germania și Franța ,,sunt statele care pun cea mai mare presiune pentru ajungerea la un acord pe aceste dosare”. Motivul este, însă neclar, spune eurodeputatul: ,,Sigur, regulamentele ar putea aduce avantaje economice transportatorilor din celor două state, dar vor genera mari probleme beneficiarilor transportului rutier: constructorii de automobile, de pildă, se vor vedea nevoiți să crească prețurile, căci, din cauza creșterii costurilor de transport, va crește și prețul componentelor auto”.

În acest context, eurodeputatul PNL și-a exprimat speranța ca negociatorii să reușească să aducă într-o formă ,,rezonabilă” aceste texte.

,,Ne aflăm în această situație și pentru că, din păcate, Comisarul pentru transport, Violeta Bulc, a acceptat să propună aceste regulamente în absența unor studii de impact. Așa se întâmplă când comisarul este slab, nu cunoaște domeniul de activitate, nu are susținere politică si atunci este vulnerabil presiunilor inevitabile care se fac asupra comisarilor în dosare cu mize foarte mari, ca acesta. Ce înțelegem de aici? La același scenariu ne putem aștepta și dacă România își menține propunerea de comisar european pentru transport: cei care vor conduce vor fi funcționarii de la Comisia Europeană”, mai atrage atenția Marinescu.

Pachetul de Mobilitate al Comisiei Europene este o colecție de 3 inițiative privind guvernanța transportului rutier comercial în Uniunea Europeană. Reprezintă cea mai mare modificare a normelor UE privind transportul rutier, acoperind multe aspecte ale activității industriei. Acesta este destinat să abordeze o serie de probleme sau să sprijine evoluții specifice în sectoarele europene de transport rutier. Armonizarea și simplificarea normelor care au ca rezultat o mai bună și mai consecventă aplicare în toate statele membre, sprijinirea echității sociale, concurența echitabilă, îmbunătățirea performanței de mediu a operațiunilor de transport rutier și încurajarea inovării sunt doar câteva dintre obiectivele acestui nou pachet de inițiative legislative.

