Eurodeputatul Marian-Jean Marinescu (PNL, PPE): Regulamentul privind colaborarea dintre OLAF și Parchetul European, important, dar problematic. Sperăm să-l finalizăm până în primăvara lui 2020

Eurodeputatul Marian-Jean Marinescu (PNL, PPE), coordonator al grupului PPE în Comisia pentru Transport și Turism (TRAN) a Parlamentului European, transmite că negocierile privind modificarea Regulamentului OLAF vor începe cel mai probabil la începutul lunii noiembrie, atât Parlamentul European cât și Consiliul propunând modificări suplimentare.

,,Negocierile cu Consiliul la modificarea Regulamentului OLAF (document al cărui raportor al Parlamentului sunt și care se referă la colaborarea dintre OLAF și Parchetul European) vor începe, cel mai probabil, la începutul lunii noiembrie, în condițiile în care Parchetul va trebui să înceapă să funcționeze în toamna anului 2020. Acestea sunt câteva dintre concluziile intâlnirii pe care am avut-o cu liderul grupului de lucru din PE care va discuta cu Consiliul regulamentul. Deocamdată, grupurile politice nu și-au desemnat raportorii din umbră. Am identificat câteva elemente care sunt foarte diferite în cele două texte. Parlamentul a votat un text care aduce modificări suplimentare față de cele propuse de Comisia Europeană, Consiliul la fel, și sper să ne putem accepta reciproc intervențiile asupra textului, pentru a ajunge la un acord. Este un regulament important, dar problematic, însă am căzut de acord să îl finalizăm până la finalul sesiunii de primăvară 2020, adică până la preluarea de către Germania a președinției rotative a Consiliului, la 1 iulie 2020”, este mesajul transmis de eurodeputatul PNL.

Despre Parchetul European și rolul OLAF

Parchetul European este programat să devină operațional în 2020 și este creat pe baza cooperării consolidate între 22 de state membre. Cele 6 state care nu participă sunt: Suedia, Ungaria, Polonia, Marea Britanie, Irlanda și Danemarca, însă se vor putea alătura în orice moment cooperării dacă doresc, cu excepția Danemarcei care are drept de opt-out asupra chestiunilor ce țin de afaceri interne și justiție și a Marii Britanii, care se va retrage din UE.

Crearea EPPO marchează o dezvoltare fundamentală în lupta împotriva crimelor care afectează bugetul UE. De asemenea, este un pas important spre crearea unei zone comune de justiție penală în Uniunea Europeană în ansamblu.

În prezent, numai autoritățile naționale pot investiga și judeca fraudele din bugetul UE, însă competențele lor se opresc la frontierele naționale și instrumentele lor de combatere a fraudei financiare la scară largă, în mai multe țări, sunt limitate. EPPO va putea acționa rapid peste granițe fără a fi nevoie de proceduri îndelungate de cooperare judiciară. Acest lucru ar trebui să conducă la urmărirea penală mai eficientă și să ajute la recuperarea mai rapidă a banilor fraudați.

O astfel de intervenție este necesară pentru a face față fraudării miliardelor pe care bandele criminale organizate le adună în fiecare an prin eludarea normelor naționale și europene.

Dacă EPPO începe o anchetă, autoritățile naționale nu vor mai deschide propria investigație cu privire la infracțiunea respectivă. De asemenea, acestea vor trebui să raporteze EPPO orice conduită penală care iese în evidență.

La rândul său, EPPO îi va judeca pe criminalii investigați de instanțele naționale competente.

De asemenea, va colabora îndeaproape cu alte organisme precum Eurojust și Europol. Lista infracțiunilor va putea fi extinsă în viitor pentru a include, de exemplu, activități teroriste.

Parchetul UE va avea o structură pe două niveluri. Nivelul strategic va fi compus din procuror-șef european, responsabil cu gestionarea EPPO și organizarea activității acestuia, și de un colegiu al procurorilor, responsabil de luarea deciziilor privind chestiuni strategice.

Nivelul operațional va cuprinde procurori europeni delegați, responsabili pentru desfășurarea investigațiilor și urmăririlor penale, și camere permanente, care vor monitoriza și direcționa investigațiile și vor lua decizii privind chestiuni operaționale.

Sediul central al EPPO va fi în Luxemburg.

Care va fi rolul OLAF?

OLAF investighează frauda împotriva bugetului UE, corupția și comportamentele incorecte grave în cadrul instituțiilor europene și dezvoltă politica antifraudă pentru Comisia Europeană.

OLAF intenționează să devină un partener de încredere și privilegiat pentru EPPO imediat ce începe să funcționeze.

În cadrul acestui parteneriat interinstituțional, EPPO va fi responsabil pentru cercetările penale, în timp ce OLAF va continua investigațiile administrative privind neregulile și fraudele care afectează interesele financiare ale UE, în toate țările UE. În acest sens, se va consulta și coordona strâns cu Parchetul European.

Această împărțire a responsabilităților va asigura cea mai extinsă protecție posibilă a bugetului UE.

Marian-Jean Marinescu este coordonatul grupului PPE în cadrul Comisiei pentru Transport și Turism din Parlamentul European. Aflat la cel de-al patrulea mandat, este membru al Parlamentului European încă din 2007, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, fiind europarlamentarul român cu cel mai mare număr de dosare legislative coordonate. Cel mai recent, Marinescu a încheiat negocierile cu președinția română a Consiliului UE privind Mecanismul pentru Interconectarea Europei, noua politică europeană de transport. Din punct de vedere politic, Marian-Jean Marinescu este vicepreședinte al grupului PPE în Parlamentul European. În 2014 și 2017 a fost ales Europarlamentarul Anului la categoria Cercetare și Inovare. (Mai mult despre activitatea lui Marian-Jean Marinescu AICI).