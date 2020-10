Eurodeputatul Marian-Jean Marinescu s-a opus propunerii Consiliului prin care România ar putea pierde 300 de milioane de euro din Fondul de Coeziune

Europarlamentarul Marian-Jean Marinescu (PNL, PPE) avertizează că România ar putea pierde 300 de milioane de euro dacă va fi aprobată propunerea Consiliului ca 30% din Fondul de coeziune, care ar trebui transferați către Facilitatea de Transport Europeană (CEF), să fie obținuți de statele membre în urma unei competiții.

Deputatul european a menționat într-un mesaj postat pe pagina de Facebook că și-a exprimat dezacordul cu privire la acest aspect în cadrul negocierilor tehnice și politice pe marginea Facilității de Transport Europene.

„Dincolo de asta, se mai dorește etichetarea unei sume de 1,5 milliarde de euro in aceasta direcție, plus o durata de 7 ani a acestui mecanism, propuneri pe care nu le consider benefice pentru România”, a mai adăugat acesta.

