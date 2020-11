Eurodeputatul Marian-Jean Marinescu subliniază că ”eficiența energetică a clădirilor va deveni extrem de importantă în perioada următoare”: Poate aduce o economisire foarte mare de energie

Comisia Europeană va prezenta în trimestrul al doilea al anului viitor o propunere de introduce a clădirilor și transportului in sistemul de comerț cu certificate de emisii (ETS), care în prezent este utilizat în industrie, a anunțat eurodeputatul Marian-Jean Marinescu (PNL, PPE) în cadrul conferinței online ”Smart Cities of Romania – Digitalizare, Cercetare si Inovare in domeniul Smart City” organizată de SCoR CLUSTER, asociație din care fac parte Asociația Română pentru Tehnică de Securitate (ARTS), Organizaţia Română pentru Implementarea Sistemelor Inteligente de Transport (ITS România), Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME) şi ITS Events Management (ITS EM).

”Eficiența energetică a clădirilor va deveni extrem de importantă în perioada următoare- poate aduce o economisire foarte mare de energie precum și o reducere semnificativă emisiilor de CO2”, a precizat Marinescu, atrăgând totuși atenția că, ”dacă nu este gestionat bine de către autoritățile competente dintr-o țară, introducerea comerțului cu emisii pentru clădiri și transport poate duce la cheltuieli foarte mari pentru cetățeni”.

Din punctul acestuia de vedere, ”trebuie să fim foarte atenți când acest regulament va intra în negocieri în Parlamentul European și în Consiliu”.

”Avem la indemână foarte mulți bani europeni, vor veni și cei din Fondul pentru reziliență și dezvoltare- trebuie să îi utilizăm responsabil și doar pentru dezvoltare economică”, a explicat Marian-Jean Marinescu.

”După părerea mea, trebuie venit de la nivel central cu reglementări legislative, care sa țină cont și de autoritățile locale, dar care trebuie să mențină o direcție unitară pentru toată țara, care nu este alta decât cea urmată de întreaga UE: dezvoltare economică prin digitalizare și ecologizare”, a opinat eurodeputatul român.

Amintim că la mijlocul lunii octombrie Comisia Europeană a publicat strategia privind valul de renovări ale clădirilor pentru a îmbunătăți performanța energetică a clădirilor.

Obiectivul Uniunii Europene este acela de a dubla rata de renovare în următorii zece ani pentru a se asigura că renovările pot conduce la o eficiență energetică și în materie de resurse.

Astfel, până în 2030, 35 de milioane de clădiri ar putea fi renovate și ar putea fi create până la 160.000 de noi locuri de muncă în sectorul construcțiilor.

Clădirile sunt responsabile pentru 40 % din consumul de energie din UE și pentru 36 % din emisiile de gaze cu efect de seră de la nivelul UE. Cu toate acestea, este semnalat în documentul mai sus amintit, doar 1% dintre clădiri sunt renovate eficient din punct de vedere energetic în fiecare an, așadar o atenție sporită asupra acestei chestiuni este crucială pentru atingerea obiectivului UE, acela de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în 2050.

Această strategie este cu atât mai importantă cu cât aproape 34 de milioane de europeni nu își permit să își mențină locuințele încălzite.

Strategia va acorda prioritate acțiunilor în trei domenii: decarbonizarea sistemelor de încălzire și de răcire; abordarea problemei reprezentate de sărăcia energetică și de clădirile cu cele mai slabe performanțe; precum și renovarea clădirilor publice, cum ar fi școlile, spitalele și clădirile administrative.

Comisia propune eliminarea barierelor existente de-a lungul întregului lanț de renovare – de la conceperea unui proiect, până la finanțarea și finalizarea acestuia – printr-un set de măsuri de politică, instrumente de finanțare și instrumente de asistență tehnică.

Revizuirea Directivei privind energia din surse regenerabile, în iunie 2021, va avea în vedere consolidarea obiectivului privind încălzirea și răcirea pe bază de energie din surse regenerabile și introducerea unui nivel minim de utilizare a energiei din surse regenerabile în clădiri.

Comisia va examina, de asemenea, modul în care resursele bugetare ale UE, în paralel cu veniturile din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), ar putea fi utilizate pentru a finanța schemele naționale privind eficiența energetică și economiile de energie care vizează populațiile cu venituri reduse.

Cadrul privind proiectarea ecologică va fi dezvoltat în continuare pentru a furniza produse eficiente destinate a fi utilizate în clădiri și pentru a stimula utilizarea acestora.