Eurodeputatul Mircea Hava: Am lăsat actualului primar al orașului Alba Iulia 45 de proiecte cu fonduri europene nerambursabile. Banii europeni înseamnă reduta care trebuie apărată, nu predată sau prădată

Eurodeputatul Mircea Hava (PNL, PPE), primar al orașului Alba Iulia timp de 25 de ani (1991-1992, 1992-2019) și-a exprimat speranța ca nouă conducere a orașului să fructifice cele ”45 de proiecte cu fonduri nerambursabile europene cu contracte de finanțare semnate”, lăsate actualului primar.

”Până anul trecut, am semnat, personal, pentru Alba Iulia, contracte de finanțare de 87 de milioane de euro (406.287.272 lei), bani care sunt răsplata muncii unei echipe foarte bine conduse. Pentru următoarea perioadă înseamnă un raport de 1175 de euro/locuitor. Am lăsat actualului primar 45 de proiecte cu fonduri nerambursabile europene cu contracte de finanțare semnate, cu licitații în derulare sau cu lucrări începute sau finalizate; de exemplu, Liceul Sportiv, Palatul Principilor, reabilitarea termică a blocurilor. Acestor proiecte li se adaugă cele în derulare cu fonduri guvernamentale, precum modernizarea str. Brândușei din cartierul Pâclișa. Am lăsat câteva zeci de proiecte în pregătire, unele depuse la finanțatori și aflate în evaluare”, a declarat europarlamentarul român în cadrul unui interviu acordat pentru Ziarul Unirea.

Acesta subliniat că în Primăria Alba Iulia sunt ”oameni competenți, cu drag de oraș” și că munca, începută ”de ceva vreme” trebuie continuată și știu că cei pe care i-am lăsat în primări o vor continua”. ”Am format o echipă care a știut să fie cu un pas înainte și să ne pregătim la timp temele pentru oportunitățile de finanțare ce bat la ușă. (…) Banii europeni (…) înseamnă reduta care trebuie apărată, nu predată sau, mai rău, prădată”, a punctat Mircea Hava.

Mircea Hava a fost primar al orașului Alba Iulia până în iulie 2019, când și-a preluat mandatul de membru al Parlamentului European, unde ocupă poziția de vicepreședinte al Delegației pentru relațiile cu Canada (D-CA), fiind, de asemenea, membru în cadrul Comisiei pentru Dezvoltare Regională (REGI) din Legislativul european.

În urma negocierilor șefilor de stat sau de guvern purtate la mijlocul lunii iulie cu privire la bugetul multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027 și la pachetul de relansare economică post-pandemie, României ar urma să îi revină din cele 1,824 de miliarde de euro 79,9 miliarde de euro, sumă care va fi folosită pentru proiecte europene, precum construcția de spitale, școli, modernizarea sistemelor publice și reconstrucția economiei românești.