Eurodeputatul Mircea Hava cere Guvernului o listă clară privind soarta proiectelor din PNRR: România a ratat poate cea mai mare oportunitate de dezvoltare din ultimele decenii

Eurodeputatul PNL Mircea Hava solicită Guvernului să prezinte de urgență o listă clară privind soarta proiectelor finanțate prin PNRR și acuză executivul că a ratat una dintre cele mai mari oportunități de dezvoltare pentru România.

„PNRR – o șansă irosită! Spun asta cu frustrare și regret, dar și cu o acuză directă: România a ratat poate cea mai mare oportunitate de dezvoltare din ultimele decenii”, a scris Hava pe Facebook.

El cere „transparență totală” în privința stadiului de implementare a PNRR: „Guvernul trebuie să vină de urgență cu o listă clară pentru PNRR: ce proiecte se pierd, ce soluții există și ce alternative oferă statul. Beneficiarii nu pot fi lăsați în pribegie după ce au semnat contracte și au făcut pași concreți. În lipsa acestor clarificări, oamenii vor da statul în judecată și vor câștiga – iar nota de plată va fi achitată, din nou, de cetățeni”, a cerut Mircea Hava.

Eurodeputatul a criticat modul în care au fost gestionate fondurile, precizând că „în ultimul an de implementare a PNRR, am absorbit doar 37,5% din cele 28,5 miliarde de euro promise. În schimb, s-a supracontractat aproape 100%, adică s-au promis bani care nu existau”.

„Tipic românesc: aceeași alianță politică ce a întârziat apelurile și contractările deplânge astăzi situația, mascând prin lacrimi false lenea, indiferența și nepriceperea. Saci întregi de bani, care ne-ar fi putut rezolva probleme cronice, rămân neatinși pentru că n-am știut cum să-i apucăm. Vina? Este, desigur, împărțită. Și cade inclusiv în sarcina unor primari care au pornit târziu la drum. Dar responsabilitatea majoră e cea guvernamentală. Să nu uităm că ministerele au lansat apeluri cu întârziere, au procesat greu cererile de transfer și plată, iar acum ne aflăm în fața unor renunțări catastrofale”, a adăugat eurodeputatul.

În opinia sa, soluția aleasă de guvern – „tăieri globale” – este „cea mai păguboasă”: „Corect era un exercițiu chirurgical: proiect cu proiect, analizat lucid, după șansele reale de finalizare până în august 2026. Și mai ales după impactul concret pentru comunitate.”

Totodată, eurodeputatul a reclamat „o bugetare haotică” la Programul „Anghel Saligny” și a cerut o reformă serioasă în jurul premierului Ilie Bolojan.

„Nu stăm pe roze nici la Programul Anghel Saligny: beneficiarii sunt înștiințați că nu se mai fac plăți, regulile se schimbă aproape zilnic, dar în paralel curg licitații pe SICAP din aceleași surse. Rezultatul? O bugetare haotică în foarte multe administrații locale, care nu mai știu pe ce se pot baza. (…) Sunt sigur că Ilie Bolojan știe ce are de făcut, dar bag de seamă, ca mulți dintre voi, că nu prea are cu cine. Iar lucrul acesta este intolerabil. Dacă ne dorim o reformă deplină și serioasă, aceasta trebuie făcută și în jurul actualului prim-ministru. Pentru că numai așa economia și sistemul în întregul lui ansamblu vor funcționa cum trebuie”, a subliniat Mircea Hava.

În încheiere, el a avertizat că „România de azi nu-și mai poate permite ca ipocrizia politică și incompetența crasă administrativă să transforme 28 de miliarde într-o șansă ratată, într-un zero barat”.