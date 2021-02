Eurodeputatul Mircea Hava critică diferența de taxe pentru viza de muncă în Marea Britanie: Nu există vreo dovadă prin care forța de muncă din România este cu 25% mai puțin eficientă

Eurodeputatul Mircea Hava (PNL, PPE) s-a arătat convins că nu există vreo dovadă prin care forța de muncă din România este cu 25% mai puțin eficientă, criticând voalat decizia și anunțul autorităților britanice de a reduce cu 55 de lire sterline taxa aplicată muncitorilor sezonieri, scutire de care România nu beneficiază, taxa fiind de 244 de lire sterline.

“Sunt absolut convins că nu există vreo dovadă prin care forța de muncă din România este cu 25% mai puțin eficientă. N-am auzit nici de varianta în care românii ar fi plătiți în plus, fără motiv. Nu cred că există vreo explicație logică, pe care să fiu pregătit să o accept, prin urmare cred că politicienii și ministerul care au aprobat o astfel de grilă, din Marea Britanie, ar trebui să simtă că nu suntem de acord cu așa ceva. Aș prefera să o consider o situație ce va fi corectată rapid, nu un preț pe care românii trebuie să-l plătească, după Brexit. Iar cu asta, cred că am spus totul!”, a spus Mircea Hava, într-o declarație transmisă în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro.

Muncitorii sezonieri din România pot lucra anul acesta în Regatul Unit printr-o viză care asigură o ședere de până la șase luni, conform unui anunț făcut de Ambasada britanică la București. Cei interesați pot solicita viză cu cel mult trei luni înainte să lucreze ca sezonieri pe teritoriul Marii Britanii. Costul vizei se ridică la 244 de lire sterline.

Autoritățile britanice au redus cu 55 de lire taxa aplicată solicitărilor din anumite țări pentru viza care permite munca în Regatul Unit, însă România nu beneficiază de scutire.

Ca urmare a acestei potențiale discriminări, Ministerul român al Afacerilor Externe a semnalat diferența de taxe pentru viza de muncă în Regatul Unit atât părții britanice, cât la nivel european și a ”transmis argumente pertinente care să fundamenteze continuarea dialogului pe această temă”.