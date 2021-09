Eurodeputatul Mircea Hava critică ”nepăsarea continuă față de temelia unei nații, educația”: Școala românească trebuie să rămână între reperele celor care o reprezintă cu adevărat

Prima zi de școală nu este doar despre prima zi de școală, ci despre generații de profesori care fac din munca lor o misiune și despre generații de elevi care o urmează pentru a-și croi un viitor, a transmis europarlamentarul Mircea Hava (PNL, PPE) într-un mesaj publicat pe Facebook.

În egală măsură, acesta și-a exprimat dezamăgirea pentru că, ”în multe situații, în 2021, deschiderea anului de studiu e loc de joacă și discursuri pentru politruci, oameni cu exprimare firavă și pregătire cu iz de școală pe lângă școală.”

”Încă un început de an școlar în care s-a demonstrat că nu e niciun pericol pentru Finlanda să fie plagiată de România. O rezistență fermă, de neînvins, la schimbare. Aceeași fundătură seacă și molipsitoare, pe care, sunt sigur, generațiile de azi n-o înțeleg, nu o acceptă și o consideră plictisitoare și expirată: laude, bilanțuri, rugăciuni, îndemnuri, obligații, grabă, flori și maratonul politicienilor pentru care prima zi de an școlar e singura zi din an în care merg la școală. Sunt ani în care am asistat la asta. La fel de mulți în care am sperat că se va schimba ceva. Ți-e tot mai greu să crezi că părinții își vor duce copiii la școală pentru mai mult de o diplomă, că nu vor mai fi nevoiți să se transforme în profesorul de acasă, că vom paria pe caractere și personalitate nu pe memorie și citate. Clasicul <<pe vremea mea>> a mai câștigat un început de an școlar în România”, a mai menționat Hava.

Acesta a explicat că ”nu este împotriva festivismului, dar mă doare să văd că, încă, în multe situații, în 2021, deschiderea anului de studiu e loc de joacă și discursuri pentru politruci, oameni cu exprimare firavă și pregătire cu iz de școală pe lângă școală. Total lipsiți de ideal educațional real.”

”Școala românească trebuie să rămână între reperele celor care o reprezintă cu adevărat, nicidecum a acelora care cred că prezența la un careu, alături de părinți plini de speranță și emoție, obișnuiți să sacrifice totul pentru binele copilului, sau în preajma unor dascăli debusolați de zeci de ani de strategii fără viziune, acoperă impostura și nepăsarea continuă față de temelia unei nații: educația”, a mai spus Hava.