Eurodeputatul Nicolae Ștefănuță, întâlnire cu procurorul-șef al UE: ”Am fost onorat să discut cu Laura Codruța Kövesi despre ajutorul pe care i-l putem aduce”

Eurodeputatul Nicolae Ștefănuțu (Alianța USR – PLUS, Renew Europe) a avut joi o întrevedere cu Laura Codruța Kövesi, noul procuror-șef al Parchetului Public European, discuțiile axându-se pe sprijinul pe care Parlamentul European îl poate oferi EPPO.

“Astăzi a fost o zi foarte importantă pentru mine. A fost ziua în care am simțit că pot fi util unei lupte importante pe care o femeie excepțională, venită din același oraș ca mine, a dus-o ani întregi în România și o va aduce de la anul în Europa. Am fost onorat să discut cu Laura Codruța Kövesi despre ajutorul pe care i-l putem aduce, în special din poziția pe care o ocupăm în comisia de bugete a PE. EPPO, Parchetul European pe care Laura îl conduce, are nevoie de resurse reale așa încât munca lui să poată fi eficientă. Îi urez succes și aștept să lucrăm cât mai aproape împreună“, a scris Ștefănuță, pe Facebook.

După alegerile europene din luna mai, Nicolae Ștefănuță a obținut primul său mandat de europarlamentar în grupul politic Renew Europe și este membru în două comisii europarlamentare: comisia pentru bugete (BUDG) și comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI), dar și membru supleant în comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO).

Totodată, Ștefănuță este și vicepreședintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Statele Unite.

Laura Codruţa Kövesi, primul procuror-șef din istoria UE, și-a început la 31 octombrie 2019 mandatul după o serie de decizii și momente oficiale pe plan european.

Președintele Parlamentului European, David Sassoli, și ministrul pentru afaceri europene al Finlandei, Tytti Tuppurainen, țara care asigură președinția Consiliului UE, au semnat, la Strasbourg, decizia privind numirea acesteia în calitate procuror-șef european al Biroului Procurorului Public European, marcând ultima etapă formală în acest proces care a debutat la începutul anului.

Conferința Președinților din Parlamentul European, organismul care reunește pe președintele instituției și pe liderii grupurilor politice, a făcut pe 17 octombrie ultimul pas pentru numirea Laurei Codruța Kövesi în funcția de procuror-șef european.

Laura Codruţa Kövesi, primul procuror-șef din istoria Uniunii Europene, își poate începe mandatul în fruntea Biroului Procurorului Public European, o instituție așteptată să devină operațională la finalul anului 2020, a anunțat Parlamentul European într-un comunicat în care a publicat decizia de validare a numirii lui Kövesi în funcție.

Decizia Conferinței Președinților a venit după ce Consiliul Uniunii Europene a convenit luni, 14 octombrie, numirea Laurei Codruța Kövesi în funcția de procuror șef european.

Echipele de negociere ale Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene au ajuns, la 24 septembrie, la un acord final pentru ca Laura Codruța Kövesi să devină primul procuror-șef al Biroului Procurorului Public European.