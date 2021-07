Eurodeputatul Nicu Ștefănuță anunță că Parlamentul European a publicat proiectul de raport privind lupta împotriva cancerului: Suntem datori să facem mai mult pentru cei afectați

România nu mai poate fi ținută la ”poarta” spațiului Schengen, având în vedere că vremea de aderare a țării noastre a sosit de prea mult timp, a transmis eurodeputatul Mircea Hava (PNL, PPE).

”Sunt ani de zile de când țara noastră este captivă, dacă vreți, la marginea spațiului Schengen, deși îndeplinește condițiile de aderare. Pentru noi, cei din PPE, acest lucru este de neacceptat, mai ales că refuzul nu are nici o legătură cu realitatea”, s-a arătat revoltat Hava într-un mesaj publicat pe Facebook.

Acesta a explicat că este ”normal ca milioane de cetățeni să nu aibă înțelegere (…) și să se simtă lezați” de mottoul perimat ”deocamndată nu a sosit vremea României” care ”nu are nicio fărâmă de logică sau corectitudine”.

”A ține o parte de Europă în afara ei, e împotriva firii și a oricărui principiu democratic. Fiindcă nu se poate face unitate în diversitate, cu uneltele marginalizării și dublului standard. De reținut faptul că, în Raportul anual privind Schengen, membrii Comisiei pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne constată că există decizii luate peste criterii ca cel al proporționalității și necesitații. De asemenea, Agenția Frontex adesea respinge, nefondat, accesul la garnițe al multor cetățeni sau mărfuri”, a deplând Hava.

Eurodeputatul român a amintit că România îndeplinește de mai bine de 10 ani criteriile de aderare la Spațiul Schengen și că ”și-a făcut temele exemplar în limitele condițiilor impuse, dar s-a trezit că a rămas repetentă”.

”Și-atunci, de ce nu suntem acolo? Poate, fiindcă firmele deschise sau relocate în România si devenite competitive au ajuns un soi de problemă pentru Vest? Motiv pentru care tahografele trebuie înțepenite în vămi ca să poată recupera EI ce avem NOI de dus în Europa? Altă explicație nu găsesc, mai ales că suntem în topul înzestrării în materie de tehnologie de supraveghere. Pentru că asta ni s-a pretins și asta am făcut! Exact ca un copil care se naște dar nu-și primește certificatul sau drepturile. Am fost mai Schengen decât schengenii, am înțeles să ne securizăm granițele și tot ce am primit în schimb a fost o eternă amânare”, a mai spus europarlamentarul român.

”Parlamentul European a spus, de altfel, Comisiei Europene să nu-i mai țină în stand-by pe români, bulgari și croați iar pandemia a pulverizat, și mai tare, noțiunea de spațiu Schengen. Limitarea transportului de mărfuri și problemele uriașe de pe piața forței de muncă au slăbit puternic economiile statelor și au adus cu ele complicații sociale de neimaginat. În atare condiții, conceptul de vamă trebuie evaluat în contextul actual. Cu respect pentru fiecare țară, fără abuzuri ori alte derapaje inventate. Mai ales că „Vremea României” în materie de aderare la Schengen a sosit de prea mult timp”, a amintit Mircea Hava.

Parlamentul European a adoptat un raport anual cu 505 voturi pentru, 134 împotrivă și 54 abțineri prin care solicită statelor membre să dea undă verde ”integrării depline a României și Bulgariei în spațiul Schengen”, completând că și Croația îndeplinește cerințele tehnice.

Votul asupra acestui raport a fost precedat de o dezbatere privind funcționarea spațiului Schengen, în cadrul căreia comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a declarat marți, în Parlamentul European, că este necesară reconstrucția spațiului Schengen prin eliminarea controalelor la frontierele interne introduse în timpul pandemiei și “întregirea” acestuia prin aderarea Croației, Bulgariei și României.

Mesajul comisarului european venea să întărească apelul lansat de instituția omonimă prin noua strategie publicată la începutul lunii iunie, în care sublinia că cel mai mare spațiu de liberă circulație din lume poate deveni mai puternic și mai rezilient prin extinderea sa la țările care respectă deja criteriile de aderare, și anume România, Bulgaria și Croația.

România și Bulgaria au făcut pași spre Schengen, din luna iulie privind acces pasiv la Sistemul de Informații privind vizele.

Parlamentul European a dat deja în 2011 undă verde pentru aderarea Bulgariei şi României la Spaţiul Schengen, poziție reafimată de-a lungul vremii de mai multe ori până la cel mai înalt nivel, atât în ceea ce privește Comisia Europeană, cât și legislativul european.

Acum 36 de ani, 5 state membre UE au decis să înlăture controlul la granițele dintre ele. Astăzi, spațiul Schengen reprezintă casa a peste 420 de milioane de cetățeni din 26 de state europene, 22 din Uniunea Europeană și patru non-UE: Islanda, Norvegia, Elveția și Liechtenstein.