Eurodeputatul Nicu Ștefănuță: UE trebuie să devină o Uniune a Sănătății, unde cetățenii săi au acces egal la tratamente și medicamente

În ședința din 17 martie 2021 a Comisiei pentru bugete a Parlamentului European, au fost votate prioritățile privind bugetul Uniunii Europene pentru anul 2022, anunță europarlamentarul Nicu Ștefănuță (USR PLUS, Renew Europe) într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Acest raport prezintă care sunt elementele prioritare pentru Parlamentul European în vederea redactării proiectului de buget al Uniunii Europene pentru anul 2022, care se urmează să fie publicat de Comisia Europeană în luna iunie. Textul adoptat pe 17 martie de comisia de bugete, cu 30 de voturi pentru, 3 împotrivă și 7 abțineri, urmează să fie votat în plenara Parlamentului, săptămâna următoare.

„Cred cu tărie că România trebuie să adere la spațiul Schengen și am reușit să-mi conving colegii europarlamentari că aderarea țărilor candidate la Schengen este crucială pentru economia Europei, nu doar a lor. Prin raportul adoptat azi, creăm un context bugetar mai favorabil și în ceea ce privește siguranța Europei. În viața de zi cu zi, pentru că nunta să se întâmple, trebuie să începi să te pregătești pentru ea. Pentru a sprijini argumentul nostru, am introdus priorități bugetare pentru întărirea Frontex, creșterea bugetului Parchetului european, am cerut aplicarea imediată a mecanismului privind respectarea statului de drept. Acestea erau necesare a asigura condițiile bugetare pentru securitate și respectarea statului de drept optime, astfel încât aderarea României la spațiul Schengen să devină o realitate cât mai devreme. Am solicitat Comisiei Europene să ne furnizeze date relevante cu privire la costul neaderării României la spațiul Schengen, astfel încât să putem demonstra Consiliului și Statelor membre că nu există un moment mai bun pentru a vota aderarea pentru țările candidate care îndeplinesc toate criteriile tehnice. Vrem să dăm startul economiei și vrem toate soluțiile puse pe masă. România, Bulgaria și Croația trebuie să adere de urgență la spațiul Schengen ” a declarat Nicu Ștefănuță.

Prin amendamentele introduse de Nicu Stefănuță, prioritățile bugetare pentru anul 2022 includ un capitol special pentru sănătate, care prevede un buget mai mare agențiile descentralizate, HERA, Centrul European pentru Controlul Bolilor Transmisibile, Agenția Europeană a Medicamentelor, precum și buget crescut pentru EU4Health și pentru Planul de combatere a cancerului.

Europarlamentarul USR PLUS (Renew Europe) Nicu Ștefănuță este raportorul grupului Renew Europe pentru bugetul Uniunii Europene pe anul 2022. În această calitate, a negociat cu celelalte grupuri politice prioritățile în construirea bugetului 2022, care sunt: redresarea economică, cercetarea, susținerea IMM-urilor, bani pentru cercetare și inovație, buget solid pentru apărare, utilizarea banilor nefolosiți pe perioada pandemiei pentru programul Erasmus+ în anul 2022.

Bugetul anului 2022 este al doilea buget anual din Cadrul financiar multianual 2021-2027. Din acest motiv, bugetul va juca un rol important în dezvoltarea și îndeplinirea obiectivelor pe termen lung și a priorităților politice convenite de Uniune, contribuind la redresarea economiei europene în urma pandemiei COVID-19, ce va fi consolidată de fondurile furnizate din instrumentul de recuperare temporară Next Generation EU.

