Eurodeputatul olandez Bas Eickhout (Verzi/ALE): Brexit, un joc al învinuirilor care a scăpat de sub control. Trebuie să luptăm pentru solidaritatea europeană

Brexit este „un exemplu de ce se întâmplă când politicienii merg prea departe în jocul învinuirilor, un joc are a scăpat de sub control” consideră liderul interimar al grupului Verzilor din Parlamentul European, eurodeputatul olandez Bas Eickhout. Acesta a avertizat că populismul și ușurința cu care politicienii dau vina pe alte state pentru problemele cu care se confruntă țara lor reprezintă principala amenințare politică la nivelul UE, dar care trebuie rezolvată la nivel politic. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei dezbateri cu tinerii, desfășurată la București.

Eurodeputatul a vorbit despre importanța alegerilor europene din 2019 și a îndemnat tinerii să meargă la vot. „Chiar și aici, pe această scenă, se află lideri politici cu viziuni politice foarte diferite. Și asta face ca alegerile europene de anul viitor să fie foarte importante. Puteți alege viziunea politică pe care v-o doriți să fie aleasă”.

Vorbind în cadrul sesiunii de întrebări cu privire la interferența statului în economie, acesta a transmis că, în opinia sa, că „una dintre problemele Europei este aceea că există prea puțină intervenție din partea statului”. ”Dacă este o cauză a crizei pe care am văzut-o, criza bancară, a fost dereglementarea băncilor ce le-a făcut atât de incontrolabile încât am văzut că problema era că nu înțelegeam ce produse vând. Și când aproape au dat faliment, a trebuit să intervenim și datoria privată pe care au avut-o băncile a devenit datoria autorităților, devenind datorie publică. Aceasta a fost una dintre problemele Europei, am avut prea puține reguli în cazul băncilor”, a explicat acesta.

„În fiecare țară trebuie să existe presă liberă, ONG-uri ce se pot organiza, independența sistemului judiciar – aspecte financiare pe care care întotdeauna trebuie să le avem în vedere. Acesta este un aspect-cheie și de îndată ce o țară se îndreaptă într-o direcție în care se încearcă înșelarea acestora, mă aștept ca toate parlamentele din Europa să ia poziție împotriva sa”, a declarat acesta cu privire la rezoluția adoptată în urmă cu o săptămână în Parlamentul European pe tema situației statului de drept în România.

„De aceea cred că Parlamentul European a fost activ în aceste privințe referitoare la toate statele. Pentru că dacă lăsăm aceste drepturi fundamentale să ne alunece din mâini, eu sunt din Olanda, înseamnă că există ipocrizie în toate statele, inclusiv în Olanda. Când intervin alegerile îi este foarte ușor unui politician să dea vina pe alte state. Așadar, în Olanda e ușor să învinuiești România. În Germania e ușor să învinovățești Grecia. Dar în Italia e foarte ușor să dai vina pe Germania. Acest joc al învinuirilor care are loc nu poate rezolvat cu o rezoluție. (…) Este o problemă ce trebuie adresată politic”, a declarat eurodeputatul.

Eickhout a abordat și problema ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană și a vorbit despre ascensiunea populismului.

„Trebuie să avem o Uniune unită în care să vedem care sunt problemele celorlalți și acționăm în spiritul solidarității. (…) Trebuie să arătăm că solidaritatea europeană nu e ceva ce putem lua de bun și trebuie să luptăm în fiecare țară”.

„În cazul Brexit vedem ce se întâmplă când politicienii merg prea departe în acest joc al învinuirilor, un joc are a scăpat de sub control. (…) Aceasta este principala amenințare la nivelul UE, dar este o amenințare politică”, a conchis acesta.

