Eurodeputatul PMP Eugen Tomac propune crearea unui post de comisar european pentru combaterea dezinformării

Eurodeputatul Eugen Tomac (PMP, PPE) a salutat marți adoptarea recentei rezoluții a Adunării Parlamentare Euronest, care reunește membri ai Parlamentului European și parlamentari din țările Parteneriatului Estic, care propunere consolidarea cooperării dintre Uniunea Europeană și statele partenere, Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.

Tomac a fost raportor din umbră din partea grupului PPE pe acest subiect și ocupă poziția de vicepreședinte al Comisiei pentru securitate energetică din cadrul Euronest.

“Salut cooperarea și votul cu privire la eficiența, diversificarea și independența energetică în țările Parteneriatului Estic“, a spus Tomac, considerând că acest vot reprezintă un pas spre întărirea cooperării dintre UE și țările PaE.

“În calitate de vice-co-chair al comisiei pentru securitate energetică, am fost raportorul din umbră din partea EPP pentru raportul „Către eficiență energetică, diversificare și independență; abordarea nevoilor de capacitate pentru consolidarea politicii energetice europene și combaterea amenințărilor la adresa securității energetice în cadrul Parteneriatului estic”, raport adoptat cu o majoritate covârșitoare. Raportul abordează problematica securității energetice pe mai multe fronturi, conștientizând progresul considerabil pe care statele partenere l-au făcut cu ajutorul UE, dar scoțând în vedere și numeroasele probleme care încă trebuie rezolvate”, a mai afirmat eurodeputatul, în discursul său din plen.

As @EPPGroup shadow rapporteur & vice-co-chair #Euronest ENER committee, I welcome the cooperation & vote on energy efficiency, diversification & independence in #EasternPartnership aimed to increase cooperation between 🇪🇺 and #EaP 🇧🇾🇦🇲🇦🇿🇲🇩🇬🇪🇺🇦 pic.twitter.com/XmpfzGi0cP

