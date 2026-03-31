Eurodeputatul PPE Daniel Buda: Regiunile estice ale UE pot transforma fragilitățile în avantaje strategice pentru securitatea și dezvoltarea Uniunii, dar au nevoie urgentă de consolidarea rezilienței

Eurodeputatul PPE Daniel Buda avertizează că regiunile estice ale Uniunii Europene, inclusiv România, se află sub o presiune tot mai mare și au nevoie de măsuri rapide și concrete pentru consolidarea rezilienței, prin investiții, coordonare europeană și un acces mai eficient la finanțare.

În cadrul unui dialog structurat recent cu vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru Coeziune și Reforme, Raffaele Fitto, dedicat noii strategii pentru regiunile estice ale Uniunii și evaluării la jumătatea perioadei a politicii de coeziune, eurodeputatul român din cadrul grupului Partidului Popular European a subliniat necesitatea unor măsuri rapide și concrete pentru consolidarea rezilienței regiunilor aflate la frontiera cu Rusia, Belarus și Ucraina.

În acest context, Daniel Buda arată că regiunile estice ale Uniunii sunt expuse unui spectru complex de riscuri, care nu mai pot fi tratate fragmentat.

„Vorbim despre amenințări hibride tot mai frecvente, despre incidente cu drone și încălcări ale spațiului aerian, despre atacuri cibernetice și interferențe asupra infrastructurii critice. Toate acestea arată că frontiera estică este, în prezent, o zonă de presiune constantă pentru Uniunea Europeană”, subliniază eurodeputatul.

El explică, totodată, că impactul acestor evoluții este resimțit și la nivel economic, în condițiile în care relațiile comerciale cu Rusia și Belarus sunt aproape complet blocate, iar schimburile cu Ucraina și lanțurile de aprovizionare din regiune au fost puternic afectate și reconfigurate.

„Vedem deja efecte directe în economie, de la investiții mai reduse la dificultăți pentru mediul de afaceri și chiar la scăderi semnificative în anumite sectoare, precum turismul sau transportul și logistica”, indică Daniel Buda.

În plan energetic, eurodeputatul PPE atrage atenția asupra presiunilor generate de dependențele istorice și de volatilitatea piețelor, dar și de impactul atacurilor asupra infrastructurii energetice din Ucraina, care afectează stabilitatea întregii regiuni, subliniind necesitatea accelerării diversificării surselor de energie și a investițiilor în infrastructură.

Totodată, acesta evidențiază provocările demografice majore din aceste regiuni, unde depopularea și migrația forței de muncă pun presiune pe dezvoltarea economică și pe sustenabilitatea serviciilor publice.

„Unele regiuni au pierdut peste 17% din populație în ultimul deceniu, iar exodul tinerilor accelerează. Dacă nu reușim să creăm locuri de muncă bine plătite și oportunități reale pentru tineri, aceste regiuni vor continua să piardă populație, iar investițiile nu vor avea efectul dorit”, subliniază europarlamentarul.

Pe acest fond, Daniel Buda atrage atenția că accesul dificil la finanțare rămâne una dintre principalele vulnerabilități, în special din cauza birocrației și a percepției de risc asociate regiunilor de frontieră, dar și a capacității administrative limitate la nivel local.

„Trebuie să simplificăm accesul la fonduri și să creăm condiții reale pentru dezvoltare, astfel încât aceste resurse să ajungă efectiv în economie”, punctează acesta.

În același timp, eurodeputatul subliniază că autoritățile locale trebuie sprijinite mai mult pentru a putea pregăti și implementa proiecte, inclusiv prin instrumente de consultanță și printr-o mai bună coordonare între nivelul european, național și regional.

În acest sens, europarlamentarul evidențiază importanța unei abordări europene integrate, care să combine măsuri de securitate, investiții economice și dezvoltarea infrastructurii.

„Avem nevoie de o abordare coordonată, care să plece de la consolidarea capacităților de apărare și a infrastructurii critice, până la investiții în industrie, energie și conectivitate”, mai afirmă Daniel Buda.

Eurodeputatul subliniază și importanța dezvoltării conectivității, arătând că regiunile estice trebuie integrate mai bine în coridoarele europene de transport și logistică, inclusiv prin proiecte care leagă Uniunea de Ucraina și Republica Moldova.

În același timp, acesta arată că dezvoltarea capacităților industriale, inclusiv în sectoare strategice precum apărarea și tehnologiile emergente, poate contribui la consolidarea autonomiei economice a regiunii.

Inițiativele recente la nivel european, precum mecanismul EastInvest, urmăresc mobilizarea a cel puțin 28 miliarde de euro în investiții publice și private în regiunile de frontieră estică, inclusiv în România, prin implicarea principalelor instituții financiare europene și internaționale.

Participarea României se va realiza prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare, care va contribui la structurarea și susținerea proiectelor eligibile, într-un efort mai amplu de consolidare a rezilienței economice și a securității.

„Instrumente precum EastInvest pot face diferența, dacă sunt implementate eficient și dacă ajung acolo unde este cea mai mare nevoie, respectiv în comunitățile afectate direct de aceste transformări”, subliniază eurodeputatul.

În final, Daniel Buda consideră că regiunile estice nu trebuie privite doar ca zone vulnerabile, ci ca un pilon strategic pentru securitatea și dezvoltarea Uniunii Europene.

„Aceste regiuni pot transforma vulnerabilitățile în avantaje strategice. Pot deveni un spațiu de inovare, cooperare și solidaritate, care să contribuie la întărirea Uniunii Europene într-un context regional și global tot mai complex”, conchide acesta.

Daniel Buda, eurodeputat din partea PNL, afiliat Grupului PPE, este vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI) și membru al Comisiei pentru dezvoltare regională (REGI) din Parlamentul European, având o activitate parlamentară concentrată pe dosare care vizează în special agricultura, dezvoltarea regională și politica de coeziune.