Eurodeputatul Ramona Strugariu: “Am cerut Comisiei Europene ca guvernul Ungariei să nu mai primească niciun ban din fonduri europene până când nu revine pe calea europeană”

Eurodeputatul Ramona Strugariu (USR-PLUS, Renew Europe) a cerut joi, în plenul Parlamentului European, ca guvernul premierului maghiar Viktor Orban să nu mai primeasc niciun ban din fondurile europene până când regimul aflat la putere la Budapesta nu revine la respectarea valorilor europene.

“Am cerut Comisiei Europene, reprezentată în plen de comisara Věra Jourová, ca Orban şi guvernul de la Budapesta să nu mai primească niciun ban din fonduri europene până când nu revin pe calea europeană. Da, cetățenii maghiari sunt îndreptățiți să primească acești bani – societatea civilă, mediul antreprenorial, comunitățile în ansamblul lor, dar direct de la Comisia Europeană şi sub managementul direct al Comisiei. Guvernul Orban nu are dreptul să finanțeze propaganda antieuropeană cu bani europeni“, a scris Strugariu, pe pagina sa de Facebook.

Eurodeputații au dezbătut joi, în sesiune plenară la Bruxelles, situația din Ungaria. Criza coronavirusului a determinat apariția unor noi preocupări cu privire la statul de drept în Ungaria, deoarece guvernul de la Budapesta are acum puterea de a decide prin decret pentru o perioadă nedeterminată de timp. De altfel, premierul maghiar Viktor Orban a fost invitat de către președintele PE, David Sassoli, să ia parte la această dezbatere, însă liderul de la Budapesta a refuzat.

La precedenta sesiune plenară, deputații și-au exprimat îngrijorarea cu privire la măsurile adoptate de guvernul maghiar de de a prelungi pe termen nelimitat starea de urgență, de a autoriza guvernul să guverneze prin decret pe termen nelimitat și de a slăbi supravegherea de către Parlament a stării de urgență.

În intervenția sa de joi, în numele grupului Renew Europe, Ramona Strugariu a mai solicitat demararea procedurilor de infringement împotriva Ungariei.

“Am vorbit astăzi, în plenul Parlamentului European, despre abuzurile regimului Orban în Ungaria, despre așa-zisa luptă împotriva pandemiei, care în concepția guvernului de la Budapesta s-ar traduce prin arestarea unor oameni nevinovați, reducerea la tăcere a jurnaliștilor și a societății civile sau respingerea Convenției de la Istanbul. Toate aceste motive reprezintă un temei suficient de bun pentru ca UE să demareze urgent procedurile de infringement împotriva Ungariei. Iar acest lucru nu reprezintă o acțiune împotriva cetățenilor maghiari, ci sancționarea unui guvern totalitar, care și-a depășit de multă vreme atribuțiile”, a spus eurodeputatul român.