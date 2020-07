Eurodeputatul Rareș Bogdan, interpelare către Comisia Europeană să oprească ”tratamentul inuman la care sunt supuși românii la frontierele grecești”

Eurodeputatul Rareș Bogdan (PNL, PPE), liderul delegației române din cel mai mare grup politic din Parlamentul European, solicită Comisiei Europene să orpească ”tratamentul inuman la care sunt supuși românii la frontierele grecești”, în contextul în care românii așteaptă ore întregi la granița dintre Bulgaria și Grecia, mai exact la punctul de frontieră Kulata.

”Am ajuns la Bruxelles și ma voi adresa chiar astăzi Comisiei Europene și voi cere să oprească tratamentul inuman la care sunt supuși românii la frontierele grecești”, a scris europarlamentarul român pe pagina de Facebook.

Potrivit deputatului liberal, turiștii români au o contribuție substanțială în sectorul turistic din Grecia: ”Cum este posibil așa ceva? Peste 500 de mii de români tranzitează anual granițele Greciei, iar turiștii noștri pe zona estivala sau culturală aduc acestei țări încasări de 1 miliard de euro în câteva luni”.

Rareș Bogdan a subliniat că în această dimineață coada de așteptare la punctul de frontieră Kulata a ajuns la 10km: ”Coada in aceasta dimineața a depășit 10 km și s-a inaintat și continua sa se înainteze extrem de greu la Vama KULATA, poarta de intrare in Elada lui Homer, Sofocle, Platon și Aristotel.”

În acest context, europarlamentul pune sub semnul întrebării libera circulație în Uniunea Europeană, un drept fundamental al blocului comunitar.

”Este inadmisibil să supui copii la testul COVID, să terorizezi oamenii, să-i sperii, să-i tratezi ca și când ar fi ciumați! Sa blochezi ore in sir 20 de copii sub 10 ani in avion sau intr-un spatiu închis si impropriu pe Aeroporturile din Heraklion și Atena. Unde este libera circulație din UE?”

Totodată, Rareș Bogdan acuză autoritățile elene de descriminare: ”Este adevărat că doar românii sunt supuși testului COVID? Ce-i cu discriminarea asta? Voi adresa de asemenea o interpelare in cadrul celui mai mare Grup politic din PE.”

Rareș Bogdan, membru al Grupului Popularilor Europeni din Parlamentul European se așteaptă ca premierul grec să ia măsuri pentru ”incetarea acestui calvar”: ”Mă aștept ca premierul Kyriakos Mitsotakis să ia măsuri, iar calvarul să înceteze, iar ambasadorul grec la Bucuresti sa fie chemat in Centrala MAE pentru a da explicații.”

”Romanii NU sunt cetățeni de rang 2. Gata cu capul plecat, Romania trebuie sa stea in Primul RÂND in Europa. Suntem o forța și umilința trebuie sa înceteze pentru totdeauna”, a conchis Rareș Bogdan în mesajul său.

Reamintim că în data de 4 iulie, Ministerul Afacerilor Externe a reluat în regim de urgenţă demersurile pe lângă autorităţile elene pentru fluidizarea traficului la punctul de frontieră Kulata – Promachonas şi informează sâmbătă că, la acest moment, coloana de autovehicule aflată în aşteptare pentru accesul în punctul de frontieră se întinde pe o lungime de aproximativ 12 kilometri, timpul de aşteptare fiind de aproximativ şase ore.

MAE avertizează că autorităţile elene competente pot modifica fără preaviz condiţiile de intrare pe teritoriul naţional, în funcţie de numărul de cazuri noi de COVID-19 ce vor fi înregistrate pe parcurs.