Eurodeputatul Răzvan Popa, propunerea PSD Brașov pentru un nou mandat în Parlamentul European: ”Social-democrația este soluția cea mai bună nu doar pentru România, ci și pentru întreaga Europă”

Europa trebuie reconectată, între nivelul de la Bruxelles și cel al cetățenilor, iar acesta va fi un criteriu important pentru membrii viitoarei Comisii Europene în cazul în care președintele executivului european va deveni Manfred Weber, candidatul PPE la această poziție, a declarat acesta într-un interviu acordat CaleaEuropeană.ro în marja Summitului liderilor locali şi regionali ai Partidului Popular European, care a avut loc sâmbătă la București.

Înaintea discursului său în fața liderilor locali și regionali ai PPE, dar și a președintelui Klaus Iohannis, Weber a explicat pentru CaleaEuropeană.ro ce profil vor trebui să aibă viitori comisari europeni în cadrul unei Comisii Europene conduse de actualul lider al grupului PPE în Parlamentul European și candidatul acestei familii politice la șefia Comisiei.



Robert Lupițu: Domnule Weber, actualul președinte al Comisiei Europene și fostul candidat din partea PPE la șefia acesteia nu au reușit să viziteze România în campania electorală pentru Parlamentul European din 2014. Dar dumneavoastră sunteți aici la București pentru Summitul liderilor locali și regionali din PPE. De ce este importantă România pentru dumneavoastră și pentru proiectul dumneavoastră privind Europa?

Manfred Weber: Pentru mine nu există o Europă a țărilor din est, vest, nord, sud, mici sau mari, sărace sau bogate. Sunt doar europenii cu preocupările lor, cu emoțiile lor și cu speranțele lor pentru viitorul modului nostru european de viață. De aceea, în primul rând vreau să ascult. Primarii mi-au spus despre problemele din regiunile, satele și orașele lor. A asculta este cel mai important lucru pentru un politician european, pentru a putea acționa apoi. Din acest motiv, sunt în favoarea unei politici regionale puternice. Cred că încă mai trebuie să investim foarte mult, în special în România. În infrastructură, în spitale, pentru a face viața mai bună aici în România. Aceasta este ceea ce vreau să fac, inclusiv prin fondurile pentru agricultură. De asta avem nevoie pentru viitor. Și din nou, Europa începe cu a asculta, de aceea politicienii trebuie să asculte.

Robert Lupițu: Lista candidaților PNL la alegerile pentru Parlamentul European pare a fi una solidă – 6 deputați europeni actuali, doi primari importanți, iar pe listă există unul dintre cei mai buni jurnaliști români. De ce cetățenii români ar trebui să voteze pentru candidații PNL și nu pentru alții?

Manfred Weber: În primul rând, este vorba despre programul concret al PNL pentru viitorul României în interiorul Europei. Trebuie să spun că, în ultimii ani sub conducerea socialistă, România a fost percepută ca o țară în care am vorbit despre angajamentul slab în lupta împotriva corupției și a altor evoluții negative. România nu mai era în primul rând al dezvoltării europene și de aceea cred că PNL are șanse bune să demonstreze că Europa trebuie să fie primul rând. România este o țară europeană puternică și dorim să vedem o voce puternică românească la nivel european. Și al doilea este despre listă. Cred că este un amestec bun, cu profesioniști care au o experiență foarte bună la nivel european, șase dintre ei sunt membri actuali activi ai Parlamentului European și, de asemenea, aer proaspăt: primari care sunt foarte profesioniști și știu ce să facă la nivel local și alții, cum ar fi jurnaliști. Cred că este un amestec bun și este bine să vedem că PNL urcă în sondaje. Avem un impuls bun. Toată lumea trebuie să știe: când votați pentru PNL, veți face parte din cea mai mare familie politică din Europa, ceea care are un impact semnificativ asupra procesului de luare a deciziilor.

Robert Lupițu: O ultimă întrebare. Ați menționat despre programul dumneavoastră pentru Europa. Cum va arăta Comisia Weber și ce tip de profil ar trebui să aibă următorul comisar român pentru Comisia dumneavoastră și pentru programul dumneavoastră pentru Europa?

Manfred Weber: Nu vreau să propun nimic. Avem nevoie de un echilibru bun în următoarea Comisie Europeană între bărbați și femei. Cred că trebuie să respectăm echilibrul de gen în cadrul Comisiei Europene și trebuie să ne gândim la impactul practic. Este acel om capabil să livreze ceea ce trebuie să facă? Așadar, următoarea Comisie Europeană trebuie să fie, înainte de toate, o Comisie legitimată din punct de vedere democratic și trebuie să fie o Comisie care ascultă foarte mult. Nu suntem o himeră de la Bruxelles, nu suntem elite în Bruxelles. Ar trebui să fim aproape de oameni și de aceea toți comisarii și eu însumi ca președinte al Comisiei trebuie să fim aproape de oameni. Și tot proiectul trebuie să fie legat de preocupările oamenilor. Aceasta este ceea ce profund cred. Trebuie să reconectăm Europa, Bruxelles-ul cu cetățenii.