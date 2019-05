Eurodeputatul Răzvan Popa (PSD, S&D): ,România trebuie să fie reprezentată în Europa de oameni care să lupte pentru interesele ei și să asigure continuitatea proiectului european

Eurodeputatul Răzvan Popa (PSD, S&D) consideră că ,,România trebuie să fie reprezentată în Europa de oameni care să lupte pentru interesele ei și să asigure continuitatea proiectului european”, este mesajul transmis de acesta, pe pagina personală de Facebook, a doua zi după scrutinul pentru europarlamentare.

Acesta a transmis mulțumirile sale tuturor celor care s-au implicat în campania pentru alegerile europene din partea social-democraților și, în primul rând, românilor care au ales să sprijine PSD la urne, în ciuda campaniei presărată ,,cu multe manipulări și neadevăruri”.

,,Mulțumesc prietenilor, colegilor alături de care am fost zi de zi în această campanie alături de români pentru a le prezenta programele noastre pentru Parlamentul European și pentru România.

Mulțumesc românilor prezenți la vot și, în mod special, celor care au votat lista Partidului Social Democrat”, scrie acesta.

În ceea ce-l privește, politicianul a declarat: ,,Am satisfacția că în acest an si jumătate de munca în Parlamentul European am făcut tot ce a fost posibil pentru a-mi reprezenta cu responsabilitate și eficiență țara și conaționalii și, nu în ultimul rând, pentru a promova Brașovul”.

Eurodeputatul consideră că România trebuie să fie bine reprezentată în plan european.

,,Rămân în continuare convins de faptul că România trebuie să fie reprezentată la Bruxelles de politicieni patrioți, care să apere cu adevărat interesele cetățenilor din această țară. Cred că România trebuie să fie reprezentată în Europa de oameni care să lupte pentru interesele ei și să asigure continuitatea proiectului european”, a încheiat Răzvan Popa.