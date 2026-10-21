Eurodeputatul Siegfried Mureșan a fost reales vicepreședinte al Grupului PPE din Parlamentul European: Voi continua să pun „prioritățile României pe agenda celui mai mare grup politic din PE”

Eurodeputatul Siegfried Mureșan a fost reales vicepreședinte al Grupului PPE din Parlamentul European, obținând al doilea cel mai bun rezultat dintre cei 10 vicepreședinți aleși, cu 152 de voturi, informează Grupul PPE într-un comunicat.

Grupul PPE este cel mai mare și mai influent grup politic din Parlamentul European. Acesta reunește aproximativ un sfert dintre eurodeputații din toate cele 27 de state membre.

Într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro, acesta le-a mulțumit colegilor care i-au acordat, pentru a patra oară consecutiv, votul și încrederea lor.

„Apreciez mult sprijinul colegilor europarlamentari din Partidul Național Liberal care mi-au susținut candidatura mea. Le mulțumesc și europarlamentarilor UDMR, partid membru al PPE, pentru susținere și pentru colaborarea foarte bună pe care o avem în cadrul Partidului Popular European”, a transmis Siegfried Mureșan.

Potrivit acestuia, „rezultatul de astăzi este important nu doar pentru mine, ci și pentru România”, țara noastră continuând „să aibă o voce puternică la masa la care cel mai mare grup politic european își stabilește prioritățile și pozițiile.”

„De șapte ani sunt vicepreședinte al Grupului PPE și, în toată această perioadă, am folosit această poziție pentru a apăra interesele României. Împreună cu colegii europarlamentari din Partidul Național Liberal, am obținut sprijinul Grupului PPE pentru mai mulți bani acordați României ca prefinanțare prin PNRR. De asemenea, ne-am asigurat că fondurile din PNRR finanțează prioritățile României, precum infrastructura de transport, spre exemplu. Totodată, am obținut sprijinul Grupului PPE pentru fonduri suplimentare destinate fermierilor români și pentru un sprijin mai mare acordat județelor românești care au nevoie să facă tranziția de la industriile poluante”, a amintit Mureșan.

El a evidențiat că aceste rezultate arată „un lucru simplu: România câștigă atunci când este reprezentată în Europa la cel mai înalt nivel.”

Referindu-se la prioritățile noului mandat, Siegfried Mureșan a promis că va continua să pună „prioritățile României pe agenda celui mai mare grup politic din Parlamentul European”, dar va „ține cont și de prioritățile colegilor din celelalte state membre, fiindcă așa se obțin majorități la nivel european.”

„Voi apăra interesele fermierilor, dezvoltarea regiunilor prin politica de coeziune, creșterea competitivității și întărirea securității și apărării, inclusiv pe Flancul Estic și la Marea Neagră. Și voi continua să susțin un buget puternic al Uniunii Europene, care să finanțeze toate aceste priorități și să aducă rezultate concrete pentru România. Vocea României trebuie să fie puternică în Europa. Iar eu voi continua să muncesc pentru acest lucru”, a conchis Siegfried Mureșan.