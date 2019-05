Eurodeputatul Siegfried Mureșan, la lansarea programului politic al PNL pentru europarlamentare: Prioritatea zero pentru liberalii care vor ajunge în PE va fi simplificarea procedurilor pentru obținerea de fonduri europene

Siegfried Mureșan, candidatul liberal la alegerile europarlamentare, și purtător de cuvânt al Partidului Popular European (PPE) a declarat că programul PNL este unul proeuropean, realist și concret. Iar prioritatea zero pentru liberalii care vor ajunge în Parlamentul European va fi simplificarea procedurilor pentru obținerea de fonduri europene.

Siegfried Mureșan transmite că apartenența la UE a României a adus doar beneficii, enumerând câteva dintre ele, însă consideră că românii trebuie informați corespunzător asupra acestora lucruri în contextul alegerilor pentru Parlamentul European, din 26 mai, care vor fi decisive pentru parcursul României ca stat membru.

,,Programul e proeuropean deoarece noi, PNL, ne propunem continuarea procesului de consolidare a UE. Noi credem că România poate fi puternică doar în cadrul unei UE puternice. Vorbim deschis despre avantajele apartenenței României la UE și respingem categoric orice tentativă de slăbire, de atacare injustă a UE. Iată un exemplu de avantaj: de când România a devenit stat membru al UE, am contribuit cu 17 miliarde de euro, dar, în aceeași perioadă, am absorbit 52 de miliarde de euro fonduri europene. Rata șomajului e azi cu 3,7% mai mică decât ar fi fost dacă nu am fi beneficiat de aceste fonduri. S-au construit 300 de kilometri de drumuri noi, s-au reabilitat 3.300 de kilometri, iar economia României e cu 14% mai mare decât ar fi fost fără aceste fonduri europene. Despre aceste avantaje și altele noi vom vorbi în această campanie, deoarece vrem ca românii să fie bine informați și să ia o decizie în cunoștință de cauză pe 26 mai”, a spus acesta.

Mureșan subliniază expertiza pe care se fundamentează viitoarea acțiune în plan european a PNL:

,,Programul PNL este unul realist. Tot ce noi ne asumăm în acest program știm că poate fi îndeplinit și știm cum să-l îndeplinim. Și un instrument esențial e calitatea PNL de membru al celei mai puternice familii politice la nivel european – Partidul Popular European. Colegii mei europarlamentari beneficiază de expertiză, de credibilitate la nivelul PPE, la nivelul PE și vor ști să obțină beneficii pentru România”, punctează politicianu liberal.

Potrivit eurodeputatului PNL, în programul de lucru al formațiunii politice din care face parte, pentru PE se regăsesc anumite priorități cheie care ar trebui să servească tuturor cetățenilor români.

,,Programul PNL este și un program concret. Propunem lucruri concrete pentru toate categoriile sociale din România. Prioritatea zero a PNL va fi simplificarea procedurilor de accesare a fondurilor europene. Sunt mulți beneficiari de fonduri europene care ne spun că accesarea a fost prea complicată. Prin urmare, noi susținem aplicarea unui set unic de norme și reguli, adică aceleași reguli valabile în toate statele membre, bazate pe regulile din țările care au avut cea mai mare rată de absorbție”, a declarat Siegfried Mureșan, în cadrul evenimentului prin care a fost prezentat programul PNL”, a conchis acesta.

Partidul Național Liberal și-a lansat luni seară programul politic privind alegerile europarlamentare, printre măsuri regăsindu-se atât aspecte ce țin de activitatea membrilor Parlamentului European, cât și angajamente și promisiuni politice în contextul unei ulterioare preluări a guvernării politice de la București.

La evenimentul de lansare a programului politic al PNL au luat cuvântul și candidații partidului: Rareș Bogdan, candidatul cap de listă; Adina Vălean, președintele Comisiei pentru mediu din Parlamentul European; Marian-Jean Marinescu, vicepreședintele grupului PPE în Parlamentul European, Cristian Bușoi, membru în Comisia pentru sănătate a PE sau Daniel Buda, membru în Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală din PE.