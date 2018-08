Eurodeputatul Siegfried Mureșan (PNL, PPE): România mai îndeplineşte doar una dintre cele cinci condiţii de aderare la zona euro

Eurodeputatul Siegfried Mureşan (PNL, PPE) a declarat vineri, la Deva, că România mai îndeplineşte doar una dintre cele cinci condiţii de aderare la zona euro, aceasta referindu-se la nivelul datoriei publice, el apreciind, totodată, că politica guvernului este cea care îndepărtează ţara noastră de la acest obiectiv.

Potrivit acestuia, până acum doi ani România îndeplinea şi criteriul referitor la rata inflaţiei, însă acum valoarea acestui indicator economic a urcat până la cel mai ridicat nivel din UE, informează Agerpres.

“Pentru a deveni stat membru al zonei euro trebuie îndeplinite cinci condiţii. Prima este condiţia datoriei publice, sub 60% din PIB. În România datoria este în creştere, acest guvern ne îndatorează, dar încă suntem sub această limită. Este singura condiţie pe care o îndeplinim. În urmă cu doi ani de zile îndeplineam şi cea de-a doua condiţie, şi anume criteriul inflaţiei. Când PSD a venit la guvernare, inflaţia în România era 0%. În urmă cu un an de zile era 0,6%, acum este peste 5%. Deci, nu mai îndeplinim criteriul inflaţiei. Suntem statul membru al UE cu cea mai mare rată a inflaţiei“, a spus Mureşan, deopotrivă purtător de cuvânt al Partidului Popular European.

În opinia sa, aderarea la zona euro aduce avantaje economice statului în cauză, dacă este făcută la momentul potrivit, parlamentarul european exemplificând prin semnalul pozitiv pe care îl aduce pentru investitori şi prin reducerea riscurilor legate de conversia valutară.

“Va aduce investiţii care vor genera locuri de muncă”, a apreciat europarlamentarul.

Poziția lui Mureșan intervine la două zile după ce Guvernul Bulgariei a aprobat miercuri un plan de acţiune pentru ca ţara să intre în „anticamera” zonei euro şi să adere la uniunea bancară a UE până la sfârşitul lui iunie 2019.

Reamintim că Bulgaria a depus la 18 iulie cererea de aderare la uniunea bancară, ca parte a obiectivului său de a deveni cel de-al 20-lea stat membru al zonei euro.

