Eurodeputatul Traian Băsescu avertizează: ”Iranul nu este un partener al Uniunii Europene, este un dușman de nereconciliat cu el și trebuie tratat ca atare”

Eurodeputatul Traian Băsescu (PMP, PPE), membru în cea mai importantă comisie de specialitate a Parlamentului European pentru afaceri externe, avertiează că ”Iranul nu este un partener al Uniunii Europene, este un dușman de nereconciliat cu el și trebuie tratat ca atare”.

În timpul jurnalului de dimineață de la Digi24, fostul președinte al României, Traian Băsescu, a menționat că a atras atenția și Înaltului Reprezentat al Uninunii Eurpene pentru Afaceri Externe și Poltică de Securitate, Josep Borrell, în cadrul ultimei sesiuni plenare a Parlamentului European din luna decembrie, când s-a dezbătut ”reprimarea violentă a recentelor proteste în Iran”, primind un răspuns ”nefericit”.

”La ultima luare de poziție am atenționat asupra faptului că Europa se desparte în mod radical de SUA în problema Iranului, ceea ce este o mare greșeală. Am arătat în interverție că Iranul se află și este unul dintre catalizatorii războiului civil din Yemen, a situației din Siria și Liban, răspunsul lui a fost unul nefericit, a spus ca are încredere în Iran, ceea ce se infirmă, ce s-a întamplat săptămâna trecută arată că nu poți să ai încredere și că europeniii se amăgesc cu acordul nuclear, având impresia că în baza acestui acord, Iranul va fi un partener al Uniunii Europene, nu este un partener, este un dușman de nereconciliat cu el și trebuie tratat ca atare, să ne alăturăm punctului de vedere american din acest punct de vedere.”

Reamintim cu această ocazie intervenția europarlamentului Traian Băsescu, în numele grupului PPE, în cadrul ultimei sesiuni plenare din decembrie.

”Domnule președinte, protejat de dorința Uniunii Europene de a avea cu orice preț un acord nuclear, regimul de la Teheran s-a năpustit cu toată forța asupra propriului popor. Sufocat de cheltuieli militare enorme, de corupție, dar și de sancțiunile impuse de SUA, regimul liderului suprem, Ayatollahul Ali Khamenei, a trecut la reprimarea brutală a manifestațiilor care au izbucnit în toată țara.”

Traian Băsescu infrormează că cetățenii iranieni din 31 de provincii și 140 de orașe ”au fost pur și simplu zdrobiți de forța disproporționată cu care regimul a acționat împotriva lor.”

”Conform Consiliului Național al Rezistenței din Iran, regimul a înfrânt Mișcarea Cetățenilor pentru Libertate cu o violență fără precedent. Circa 1 500 de morți, din care 504 confirmați până la această oră; circa 10 000 de oameni arestați; circa 4 000 de răniți. Acum regimul caută și arestează participanții la demonstrații, în mod deosebit lideri locali”, se mai menționează în intervenția deputatului european.

Potrivit fostului președinte al României, Uniunea Europeană este obligată să acționeze.

”Noi, Uniunea Europeană, avem obligația să protestăm și să acționăm. Trebuie să recunosc și să recunoaștem că Uniunea Europeană, în relația cu Iranul, a devenit prizoniera tratatului nuclear. Acesta este adevărul, dar și motivul pentru care ne facem că nu vedem că, în ambițiile sale de a fi o putere regională.”

Toate aceste afirmații au fost făcute în contextul în care, în această săptămână, Orientul Mijlociu se confruntă cu mari conflicte, după ce unul dintre cei mai periculoși generali iranieni, a fost ucis în Irak la ordinul lui Donald Trump.

Citiți și: Qasem Soleimani, comandantul iranian ucis la ordinele SUA, pe lista teroriștilor a Consiliului Uniunii Europene