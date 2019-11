Eurodeputatul Traian Băsescu: ”Chișinăul trebuie să voteze cu Andrei Năstase. Acesta va aduce perspectivă Republicii Moldova spre România, Uniunea Europeană și spre prosperitate”

Eurodeputatul Corina Crețu (Pro România, S&D), fost membru al Comisiei Europene, a participat miercuri, la sediul executivului european, la o întâlnire cu președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker cu ocazia apropierii finalului său de mandat în fruntea executivului european.

”Alături de foștii mei colegi din Comisia Europeană, i-am transmis cu toții Președintelui Jean-Claude Juncker câte un mesaj de suflet”, a scris Crețu, pe Facebook, prezentând mesajul pe care i l-a adresat lui Juncker.

Redăm integral conținutul mesajului Corinei Crețu:

”Stimate Domnule Președinte,

Dragă Jean-Claude,

Au trecut cinci ani de când am avut onoarea de a deveni parte a Comisiei Europene sub conducerea ta.

Am lucrat împreună într-o perioadă intensă și plină de provocări, dar în același timp plină de satisfacții. Privind înapoi spre acea perioadă, înțeleg încă o dată șansa pe care am avut-o de a fi parte a unei echipe conduse cu profesionalism, care a apreciat solidaritatea ca valoare fundamentală.

Sunt recunoscătoare că am avut această ocazie de a ne uni forțele pentru a construi o Europă mai puternică, o Europă care a readus speranța pentru cetățenii săi atât din Est, cât și din Vest – o moștenire cu adevărat semnificativă pentru generațiile viitoare.

Ai dovedit că e important ca europenii să nu se înstrăineze niciodată unii față de alții.

Multă sănătate, mult succes în toate proiectele viitoare și toate cele bune.

Cu admirație pentru întreaga activitate,

Corina”

Separat, într-un mesaj pe Twitter, Jean-Claude Juncker le-a mulțumit tuturor comisarilor europeni din echipa sa.

”Nu aș fi putut face acest lucru fără voi”, a scris Juncker.