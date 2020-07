Eurodeputatul Traian Băsescu: Pachetul Mobilitate este discriminatoriu și îi pune în dificultate pe transportatorii din țările estice

Eurodeputatul Traian Băsescu (PMP, PPE) atrage atenția că transportatorii din țările estice ale Uniunii Europene se află în dificultate din cauza prevederilor cuprinse în Pachetul Mobilitate 1 pe care Parlamentul European urmează să-l voteze săptămâna viitoare, în pofida nemulțumirilor manifestate de transportatori, de nouă state membre ale UE, inclusiv România, dar și de eurodeputații români.

“Pachetul Mobilitate nu este oportun în acest moment. Situația industriei de transport nu mai corespunde cu cea analizată în evaluarea de impact realizata de către Comisie la prezentarea propunerii. Criza cauzată de răspândirea coronavirusului și de măsurile de stopare a pandemiei au afectat și vor afecta pe termen lung industria de transport. Întoarcerea vehiculului la fiecare 8 săptămâni în statul membru de stabilire a firmei, sub sancțiunea pierderii licenței de transport, nu aduce beneficii, ci doar probleme”, a spus Băsescu, într-o intervenție în Parlamentul European, conform unei postări de pe pagina sa de Facebook.

Europarlamentarul PMP subliniază că creșterea parcursului în gol afectează obiectivele climatice ale Uniunii Europene și că întoarcerea vehiculului este discriminatorie față de transportatorii stabiliți în statele membre periferice.

“O altă măsura care pune bariere în calea prestării de servicii este perioada de prohibiție în care un transportator nu mai are dreptul să opereze cabotaj intr-un stat membru străin. Obligarea conducătorului auto de a reveni la sediul firmei la 3-4 săptămâni pentru a-și petrece timpul liber este o alta măsură care este discriminatorie față de transportatorii din est. Obligarea acestora de a se întoarce în țara de origine afectează drepturile fundamentale. Ei sunt liberi sa își petreacă timpul unde doresc. Petrecerea repausului săptămânal în cabină nu ar trebui interzisă. Ea are valoare de distanțare socială pentru prevenirea răspândirii COVID-19. Adesea, cabinele sunt mai confortabile decât cazările pe care le au in jurul autostrăzilor. Si în sfârșit o ultimă remarcă, modelul propus în Pachetul „Mobilitate”, este împovărător administrativ si financiar. În plus, el pune transportatorii din afara Uniunii Europene într-o poziție concurențiala avantajoasă față de cei din interior“, a completat Băsescu.

Amintim faptul că în perspectiva votului asupra Pachetului Mobilitate I care va avea loc în sesiunea plenară a Parlamentului European din 8-10 iulie, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu şi ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor Lucian Bode, alături de omologii din Bulgaria, Cipru, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta şi Polonia, au trimis la 30 iunie, o scrisoare comună tuturor parlamentarilor europeni.