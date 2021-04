Eurodeputatul Vasile Blaga: Certificatul european COVID-19 va spori securitatea sanitară a UE

În cadrul sesiunii plenare din această săptămână, deputații europeni reuniți la Bruxelles au adoptat, cu largă majoritate, trei rapoarte întocmite de deputatul european român Alin Mituță (USR-PLUS, Renew Europe).

Cele trei rapoarte de control parlamentar urmăresc activitatea Serviciului European de Acțiune Externă, Comitetului Regiunilor și Autorității Europene pentru Protecția Datelor, mai specific modul în și-au administrat resursele și și-au cheltuit bugetele, care cumulează împreună aproape 900 de milioane de euro.

„Chiar dacă, în general, nu am constatat probleme în gestiunea bugetară, rămân încă dezechilibre majore în ceea ce privește reprezentarea românilor și est-europenilor în funcții de management, acest echilibru fiind o obligație stabilită prin regulamente. Același dezechilibru l-am constatat și când vine vorba despre reprezentarea femeilor în funcții de management, unde SEAE, spre exemplu, are sub 30% din poziții ocupate de femei. Am cerut celor trei instituții și Comisiei Europene să rezolve urgent aceste probleme și voi urmări în continuare cum vor îndeplini cererile Parlamentului European”, a transmis europarlamentarul în urma voturilor din plen.

