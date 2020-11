Eurodeputatul Victor Negrescu face apel la un consens național pentru a fructifica cele 80 de miliarde de euro alocate României de UE: Dacă pierdem acest moment, pierdem șansa la dezvoltare

Eurodeputatul Victor Negrescu (PSD, S&D), membru al Comisiei pentru Bugete (BUDG) din Parlamentul European, face apel la un consens național pentru a atrage resursele europene alocate României prin bugetul multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027 și prin planul european de relansare economică, ale căror valoare se ridică la aproximativ 80 de miliarde de euro.

În cadrul unei conferințe online privind viitorul buget european și planul de redresare a UE, europarlamentarul român a recomandat în acest sens crearea unei echipe la nivelul instituțiilor publice, formate din specialiști, în vederea transparentizării și depolitizării acesării fondurilor europene.

”Vom avea o perioadă foarte scurtă de timp pentru accesarea fondurilor disponibile prin planul de relansare europeană. Vorbim de trei ani. Astăzi se negociază posibilitatea de a avea patru ani, dar trebuie să spunem că în primii doi ani trebuie să accesăm 70% din cele aproximativ 30 de miliarde de euro alocate României. Inclusiv în ceea ce înseamnă bugetul european, dacă ne uităm pe fiecare axă. Vedem că grosul sumelor alocate României pentru dezvoltare rurală trebuie a fi cheltuite în primii ani ai programului european bugetar. În acest context, trebuie să fim pregătiți pentru acest moment. Aici aș sublinia o recomandare: existența unei echipe la nivelul instituțiilor publice, la nivelul MFE, care să lucreze efectiv pe aceste programe ce urmează a fi implementate. O echipă specială, specializată, oameni din toate ministerele, plătiți bine, pe rezultat, aleși pe bază de experiență, un grup de experți specializați pe realizarea de proiecte, dar care au și putere de decizie. Toată lista a celor care compun această echipă trebuie să fie făcută publică, iar activitatea comunicată în permanență”, a explicat Victor Negrescu, reamintind de apelul său lansat în trecut în a ”avea un consens național cu privire la modul în care urmează ca aceaste resurse europene să fie cheltuite”.

”Nu trebuie să fie decizia unor singure formațiuni politice, trebuie să fie rezultatul unor ample dezbateri, cu societatea civică, cu partenerii sociali, cu sindicatele, cu patronatele, cu cetățenii”, consideră europarlamentarul român, evocând recomandările instituțiilor europene în acest sens.

De altfel, Victor Negrescu a dat drept exemplu de bune practici modelul european, unde grupuri politice situate pe poziții diferite ale eșicherului politic au colaborat în interesul cetățeanului european.

Pe lângă aceste propuneri, europarlamentarul român a propus, de asemenea, că este nevoie să fie respectate recomandările europene, ”să ne asigurăm că nu avem proiecte redundante și că nu deplasăm proiectele din bugetul european către planul de relansare națională, autorități de management eficiente, modificate, adaptate, ADR-urile trebuie să fie funcționale, o listă foarte transparentă de proiecte care urmează să fie finanțate, inclusiv și pe zona de sănătate, cu noul Program de Sănătate, EU4Health, care a fost creat la inițiativa și insistențele grupului S&D”.

”Totul trebuie să fie prezentant transparent, să fie clar, să fie lucruri implementate cât se poate de repede pentru ca aceste resurse să fie accesate, inclusiv împrumuturile acordate României. Aici am remarcat că nu a existat nicio informație cu caracter public care să explice cum acele împrumuturi urmează să fie accesate de România într-un timp foarte scurt. Pentru a avea o revenire din această situație economică dificilă, trebuie să folosim aceste resurse europene, nu doar pe hârtie, ci având o activitate susținută în acest sens”, a transmis Victor Negrescu care, în opinia sa, ”România nu poate pierde acest moment. Este ultimul tren al banilor europeni pe care România îi poate accesa. Începând cu 2028 nu o să mai fie atât de mulți bani alocați pentru România. Dacă pierdem acest moment, pierdem șansa la dezvoltare sustenabilă cu un impact asupra nivelului de trai”, a completat fostul ministru delegat pentru afaceri europene.

În acest sens, pentru exeplifica cât mai clar importanța acestui moment, Victor Negrescu a detaliat cum sunt defalcate cele 80 de miliarde de euro alocate României prin cadrul financiar multianual și planul european de redresare economică.

”România a primit 80 de miliarde de euro, dar ar fi putut să obțină mai mult. Se vorbea inițial de 85 de miliarde de euro. Sunt documente publicate în acest sens și avem declarația oficialilor guvernamentali care au spus că vom avea promiși 85 de miliarde de euro. Avem astfel tăieri importante. De exemplu, pentru politica de coeziune, avem tăieri de 31 de miliarde de euro, am primit doar 26 de miliarde de euro. Pe bugetul actual am primit pentru dezvoltare rurală peste 7 miliarde de euro, în propunerea pe care o avem în fața noastră vorbim doar de 6 miliarde de euro. De asemenea, din cele aproximativ 33 de miliarde de euro alocare prin planul de relansare, o sumă importantă este acordată sub formă de împrumuturi și o parte din sume urmează să fie rambursate de statele membre, inclusiv în România, din bugetul propriu, în vreme ce o parte urmează să fie rambursate din resursele proprii, din taxele europene ce urmează a fi implementate. Deja s-a ajuns la un acord asupra unui plan de implementare a acestor taxe europene pe zona de poluare. De aceea trebuie să investim pentru a reduce poluarea, impactului pe care îl avem asupra mediului, și pe zona de digital unde se așteaptă pentru a se vedea dacă se ajunge la un acord global sau Europa va lua o decizie în această privință”, a detaliat Victor Negrescu.

În completare, eurodeputatul român a detaliat că, prin planul european de relansare economică sunt mai multe instrumente disponibile: ”instrumentul SURE, creat la inițiativa comisarului european social-democrat, Schmit, avem Facilitatea de Redresare și Reziliență cu alocări specifice dedicate României în acest sens (13 miliarde de euro), vorbim de finanțarea pe zona de mediu (Just Transition Fund) – o parte din bani pentru România vin prin acest plan de relansare (1 miliard de euro), iar o parte prin bugetul tradițional (800 de milioane de euro)”.

Acesta a criticat faptul că ”uneori, ca țară, în discuțiile de la nivel european, ne prezentăm foarte bucuroși că primim bani, ceea ce este important, dar uităm să și negociem perioade de finanțare, pre-finanțări, co-finanțări, extinderea perioadelor și, inclusiv, aceste taxe care pot să coste România dacă nu suntem foarte atenți”.

Europarlamentarul român a punctat că, la nivel european au fost setate direcții foarte precise cu privire la următorii bani europeni, dând drept exemplu poziția Parlamentului European cu privire la relansare și reziliență. Aceasta ”prevedere ca 40% din sumele respective să fie acordate pentru zona de mediu, incluzând aici o parte foarte importantă pentru biodiversitate, 20% pentru zona de digital (digitalizarea infrastructurii publice, dar și dezvotarea competențelor digitale), minimum 7% pentru cele 6 priorități ale UE”, și anume Pactul Ecologic European, Strategia Digitală, Strategia Industrială și Strategia pentru IMM-uri, Pilonul European al Drepturilor Sociale, Agenda pentru competențe, Garanția pentru tineri, Garanția pentru copii, dar recomandarea pe care Negrescu a introdus-o ca urmare a amendamentelor pe care le-a depus, și anume 10% pentru educație și 2% pentru sectorul cultural și creativ.

”Formulele prezentante până în prezent la nivel național, cel puțin cele de la nivel public, nu corespund acestor date recomandate de instituțiile europene. Întârzie să apară acest plan și acest lucru este regretabil pentru că, cel puțin cifrele vehiculate până în prezent, nu corespund cu aceste lucruri și atrage atenția asupra necesității de a respecta recomandările instituțiilor europene și a recomandărilor venite din partea Parlamentului European”, a conchis Victor Negrescu.

Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European au organizat joi, la inițiativa eurodeputatul Victor Negrescu (PSD, S&D), o conferință internațională privind viitorul buget european și planul de relansare economică.

Conferința, care a început la ora 11:00 și care a fost transmisă LIVE pe CaleaEuropeană.ro, reprezintă o invitație la dialog privind modul în care fondurile europene ar trebui folosite la nivel european și național.

La conferința organizată cu sprijinul Grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților privind Viitorul Buget UE și planul european de relansare, Comisarul European pentru Bugete, Johannes Hahn, va adresa un mesaj video. De asemenea vor participa Margarida Marques, europarlamentar și raportor al Grupului S&D pentru viitorul buget multianual, Dan Nica, liderul Delegației României în Grupul S&D, Radu Magdin, coordonatorul studiului, Roxana Mînzatu, deputat, expert fonduri europene și fost Ministru al Fondurilor Europene, și Adrian Câciu, analist economic.